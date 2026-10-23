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"Тренд": Йотова води с 45,9%, Гюров стопява разликата

"Тренд": Йотова води с 45,9%, Гюров стопява разликата

Трети са двойката Костадинов - Волгин

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава подкрепата на 45,9% от заявилите, че ще гласуват на предстоящия президентски вот на 25 октомври. На второ място се нареждат Андрей Гюров с кандидат за вице Георги Кандев с 27,8% подкрепа и така на практика се очертава сигурен балотаж между двата тандема. На трето място са кандидатите на „Възраждане“ Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,9%.

Това показват данните от последното проучване на изследователски център „Тренд“ по поръчка на "24 часа" 48 часа преди изборите в неделя.

В заключителната фаза на кампанията подредбата на кандидатпрезидентските двойки остава непроменена, но разликата между първите две намалява, уточняват от „Тренд“. От близо 23 процентни пункта в края на септември и началото на октомври тя се свива до около 18 пункта непосредствено преди вота.

Значително по-ниска е подкрепата за останалите кандидатпрезидентски двойки. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев с кандидат за вице Красимир Манов получават 3,2% подкрепа, а тандемът Иван Христанов – Стоянка Черкезова са с 2,4%. На пето място се нарежда кандидатпрезидентската двойка от партия „Величие“ Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 2,2% подкрепа на заявилите, че ще гласуват в неделя.

Предизборната кампания не е довела до повишаване на мотивацията за гласуване, показват още данните на „Тренд“.

Декларираната избирателна активност остава 47% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната. Това е същото равнище, отчетено и при предходното проучване на агенцията в края на септември. В абсолютни стойности малко под 2,5 милиона души заявяват, че ще упражнят правото си на глас на 25 октомври.

От „Тренд“ уточняват, че реалната избирателна активност традиционно може да се окаже по-ниска от декларираната в социологическите изследвания. В сряда и четвъртък още две социологически агенции пуснаха проучвания за подкрепата на кандидатите – „Маркет линкс“ и „Мяра“.

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