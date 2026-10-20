„Сова Харис“: Илияна Йотова с убедителна преднина за президентските избори

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава подкрепата на близо половината от избирателите, които са решили да гласуват на предстоящите президентски избори. Това показва национално представително проучване на социологическата агенция „Сова Харис“, проведено по поръчка на вестник „Труд news“.

Според данните Йотова и Вълчев събират 49,2% подкрепа, следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев с 24,8%. На трето място се нарежда двойката Костадин Костадинов – Петър Волгин с 9,5%.

Значително по-ниска е подкрепата за останалите кандидати. Радостин Василев и Красимир Манов получават 3,1%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 2,6%, а Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 1,9%.

Йотова печели убедително и при двата сценария за балотаж

Проучването разглежда два възможни сценария за втория тур на президентските избори.

При балотаж между Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев първата двойка би получила 65,8% от гласовете срещу 34,2% за опонентите си.

Още по-голяма е прогнозната преднина на Йотова при евентуален сблъсък с Костадин Костадинов и Петър Волгин. В този случай подкрепата за нея достига 72,7%, докато кандидатите на „Възраждане“ събират 27,3%.

Според социолозите към момента няма признаци някоя от кандидатпрезидентските двойки да привлече значителна допълнителна подкрепа извън вече очертаните нагласи.

Избирателната активност – малко над 38%

Декларирана готовност за участие във вота заявяват 38,1% от анкетираните. Това е с около два процентни пункта под активността на президентските избори през 2021 година.

От агенцията посочват, че според очертаващите се резултати и законовите изисквания се очаква провеждането на втори тур.

Електоралният потенциал на двойката Йотова – Вълчев се оценява на около 1,5 милиона гласа. За Гюров – Кандев той достига приблизително 600 000, а за Костадинов – Волгин – около 400 000 гласа.

Българите искат президентът да бъде коректив на властта

Изследването отчита и нагласите към ролята на държавния глава. Близо половината от анкетираните – 49,8%, смятат, че президентът трябва да бъде преди всичко коректив на управляващите. Други 37,7% предпочитат той да изпълнява ролята на балансьор между институциите.

По отношение на европейската политика 47,7% подкрепят подход, който съчетава лоялност към европейските партньори със защита на националните интереси.

За 36,4% България трябва да се ръководи единствено от собствените си интереси, докато 10,5% смятат, че страната следва да се придържа към решенията на европейските институции.

Кой е виновен за поскъпването?

Близо половината от анкетираните – 47,5%, посочват вътрешнополитическите фактори като основна причина за ръста на цените у нас. Според 37,2% поскъпването се дължи предимно на външни обстоятелства.

Проучването показва още, че 45,2% от българите очакват правителството да осигури условия за честни и демократични избори. На противоположното мнение са 24%, а 30,8% не могат да преценят.

Изследването на „Сова Харис“ е проведено между 13 и 17 октомври сред 1000 пълнолетни български граждани чрез интервюта лице в лице. Поръчител е вестник „Труд news“, а максималната статистическа грешка при 50% относителен дял и 95% доверително равнище е ±3,1 процентни пункта.

Данните отразяват нагласите към момента на проучването и не представляват окончателна прогноза за резултатите от изборите.