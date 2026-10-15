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Андрей Гюров: Сделките с Русия не са правилният път, бих върнал този бюджет като президент

Андрей Гюров: Сделките с Русия не са правилният път, бих върнал този бюджет като президент
БТА

Кандидатът за държавен глава настоя за конкретни действия на НАТО заради атаките в Черно море

"Правенето на сделки с Русия не е правилният път." Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в ефира на БНТ, коментирайки споразумението между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за руския дизел. Той отправи критики и към бюджетната политика на правителството, като заяви, че ако бъде избран за президент, би върнал подобен бюджет.

Според Гюров споразумението между Вашингтон и Москва няма да доведе до трайно понижаване на цените на горивата, нито до намаляване на напрежението около войната в Украйна.

"Не можем да ръкопляскаме на такива сделки, защото в случая има две причини – първо тази сделка няма да облекчи по никакъв начин цените на дизела. При обявяването на сделката цените паднаха леко и след това се вдигнаха отново", коментира той.

Кандидатът за президент посочи още, че според него липсва и дипломатически резултат от споразумението, тъй като още на следващия ден Киев е бил атакуван.

По отношение на ударите срещу търговски кораби в Черно море Гюров заяви, че логиката сочи към Русия като извършител, позовавайки се и на позицията на премиера Румен Радев. Според него България не трябва да изчаква категорични доказателства, за да предприеме превантивни мерки за защита на националната си сигурност.

"В момента имаме удари по кораби много близо до нашите териториални води, така че трябва действия. Пожелания за мир не вършат работа. Чл. 4 предполага конкретни действия, не само разговори на чай и кафе", заяви Гюров.

Той припомни действията на служебното правителство, което оглавяваше, при началото на войната в Иран. По думите му тогава незабавно са били проведени консултации със съседните държави и международните партньори на България.

Гюров отправи критики и към предложения бюджет, като предупреди, че провежданата фискална политика може допълнително да засили инфлационния натиск.

"Този бюджет налива бензин върху растящите цени", заяви той и предупреди, че ако тенденцията продължи, страната може да бъде изправена пред тежка зима, тъй като според него инфлацията изпреварва доходите.

"Аз бих върнал такъв бюджет като президент", категоричен беше кандидатът за държавен глава.

По отношение на президентската кампания Гюров повтори, че не е търсил подкрепа от политическите партии, а разчита на българските граждани.

"До този момент не сме искали подкрепа от нито една политическа партия, търсим подкрепа от българските граждани", посочи той.

Попитан защо е решил да се кандидатира за президент, Гюров обясни, че по време на мандата си като служебен премиер е бил съсредоточен изцяло върху работата на правителството. След края му обаче разговорите с граждани са го мотивирали да продължи политическия си път.

По думите му хората му казвали, че за първи път няма да гласуват за "по-малкото зло", а за кандидат, когото действително желаят да подкрепят.

"Ще бъда активен президент, който работи със силен екип от професионалисти. Проактивно ще предлагам решения. Ще подкрепям кабинета, когато взима добри решения и ще критикувам, когато е нужно. Коректив", заяви още Андрей Гюров.

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