Гюров с критики към Йотова: Не виждаме президентска институция, а просто ехо

Кандидатът за президент Андрей Гюров отправи критики към президентската институция за реакцията ѝ след атаките с дронове срещу два кораба в българската икономическа зона на Черно море. В интервю той заяви, че липсват конкретни действия и ясна позиция по отношение на заплахите за националната сигурност.

"Не виждаме президентска институция, която може да се нарече коректив на изпълнителната власт, а просто ехо“, коментира Гюров.

Според него изявлението след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) не е дало достатъчно информация за предприетите мерки и не е създало увереност, че сигурността на българските граждани е гарантирана.

Гюров настоя за по-активна комуникация с международните партньори и за ясна оценка на ситуацията в Черно море. По думите му призивите за мир и мораториум не могат да заместят конкретна стратегия за национална сигурност.

Кандидатът за президент изрази мнение, че България не участва достатъчно активно в ключови механизми за защита на източния фланг на НАТО и Европейския съюз. Сред посочените от него проблеми са позицията на страната по противоракетната отбрана и участието ѝ в системите за противодействие на дронове.

Гюров заяви, че българските власти е трябвало да поискат обяснения от руския посланик във връзка с атаките срещу корабите.

Той направи сравнение с предишен случай, при който украинската посланичка е била извикана в Министерството на външните работи след падането на дрон на българска територия.

Според него страната трябва да предприема навременни действия, вместо да разчита единствено на бъдещи доставки на военна техника.

"Не може България да има силен глас, ако няма такъв“, посочи Гюров и добави, че липсата на ясна позиция подкопава доверието на международните партньори.

Кандидатът за президент коментира и помилването на осъдения за наркотрафик, известен като "Петричкия Ескобар“.

По думите му решението е лична отговорност на Илияна Йотова, която е упражнявала правомощията по помилване като вицепрезидент.

Гюров заяви, че подобни решения изискват ясна отговорност заради обществените последици от разпространението на наркотични вещества.

В заключение той определи предстоящите президентски избори като мажоритарен избор за бъдещето на България, а не като идеологически сблъсък.

Според него основният въпрос пред избирателите е дали страната ще продължи развитието си като европейска и демократична държава с прозрачно и предвидимо управление.