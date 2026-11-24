Съпредседателят на "Да, България“ Ивайло Мирчев отправи критики към управляващите по повод информацията, че Европейската комисия е препоръчала налагането на глоба на България за неизпълнение на мерките по процедурата за свръхдефицит.

"Тази глоба показва недоверие към правителството. От седмици предупреждавахме, че това ще се случи. Но когато предупреждавахме, министри от правителството казваха, че това е невъзможно“, заяви Мирчев.

По думите му, за да не бъде наложена финансовата санкция, две трети от финансовите министри в Европейския съюз трябва да гласуват против предложението. Според него подобен сценарий е практически невъзможен.

Мирчев подчерта, че последиците от евентуалната санкция не се ограничават до нейния финансов размер, а засягат и доверието към България като член на еврозоната.

"Самият размер на глобата не е толкова голям, но символно означава, че България е ненадежден партньор в еврозоната, не спазва ангажиментите си, не спазва фискална дисциплина и не прави нищо, за да си подреди бюджета“, допълни той.

Народният представител припомни, че от "Демократична България“ са представили конкретни предложения за намаляване на бюджетния дефицит под 3% още с бюджета за 2027 г.

Според Мирчев предложенията са били отхвърлени от управляващите от "Прогресивна България“.