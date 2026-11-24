Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) разпространи официална позиция по повод решението на Общинската избирателна комисия - Варна от 23 ноември 2026 г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев.

От сдружението изразяват сериозна загриженост и подчертават значението на прекия избор на кмет като основополагащ принцип на местната демокрация.

"Предсрочното прекратяване на мандат, предоставен с вота на гражданите, е изключително сериозна мярка. Тя следва да се прилага при безспорно установени законови основания и при стриктно спазване на принципа на пропорционалност", се посочва в позицията.

От НСОРБ се позовават на Европейската харта за местно самоуправление, ратифицирана от България, която гарантира свободното упражняване на мандата на местните изборни представители и утвърждава принципа на пропорционалност при административния надзор.

Сдружението подчертава, че зачита правомощията на компетентните държавни органи и независимостта на съдебната власт.

Според Управителния съвет обаче предсрочното прекратяване на кметски мандат изисква особено внимателна преценка, когато невъзможността за изпълнение на служебните задължения произтича от наложена мярка за процесуална принуда, а не от доброволен отказ.

"Настояваме за гарантиране на ефективна и своевременна съдебна защита, която да отчете както всички факти по конкретния случай, така и конституционната ценност на местното самоуправление и необходимостта от защита на свободно изразената воля на избирателите", заявяват от НСОРБ.

В заключение от сдружението посочват, че защитата на местното самоуправление и свободното упражняване на правомощията на пряко избраните органи на местната власт е тяхна принципна позиция, която не зависи от политически и икономически интереси.