Михаела Филева ще издаде първата винилова плоча в кариерата си на 4 декември, съобщават от екипа на изпълнителката. Албумът е озаглавен "The Concert - with Symphony Orchestra" и представя концертен запис от участието ѝ с Врачанската филхармония в зала 1 на НДК под диригентството на Максим Ешкенази.

Изданието представлява двойна винилова плоча в лимитиран тираж, с разгъваща се обложка и специално писмо от изпълнителката до нейните почитатели.

Албумът включва 19 песни, записани на живо, сред които дуетите с Мими Николова, Графа и Дара Екимова, както и едни от най-популярните композиции на Филева - "Опасно близки", "И аз съм тук" и "Инкогнито".

"Мечтаех да срещна двата музикални свята, които обичам най-силно - поп музиката и симфоничния звук. Вълнението беше огромно, а случилото се на сцената надмина и най-красивите ми представи", споделя певицата.

Според екипа на Михаела Филева първото ѝ винилово издание бележи важен етап в професионалното ѝ развитие и е стъпка към съхраняването на съвременната българска поп музика в колекционерски формат.

"Преживяното не приключи, когато угаснаха светлините. То продължава да живее във всеки от вас, защото музиката има истински смисъл само когато е споделена. Благодаря ви за любовта, доверието и за това, че превърнахте тази вечер в нещо, което ще нося със себе си завинаги", допълва Филева.

По повод издаването на албума изпълнителката ще се срещне с почитателите си в три български града - Бургас на 6 декември, Пловдив на 7 декември и София на 12 декември.

Срещите ще се проведат в музикални магазини.