Димитър Ганев: Балотажът Йотова – Гюров е най-вероятен, активността може да падне под 2 млн.

"Балотажът на президентските избори изглежда с висока степен на вероятност, като към момента вторият тур би се очертал между Илияна Йотова и Андрей Гюров".

Това каза социологът от „Тренд“ Димитър Ганев пред НОВА ТВ. Той представи данни от проучване, поръчано от „24 часа“, проведено сред 1003 пълнолетни лица в периода 26 септември – 2 октомври чрез интервюта лице в лице. Според Ганев при очаквана избирателна активност около 2,5 млн. души е практически невъзможно президентът да бъде избран още на първи тур.

"При около 6,6 млн. души в избирателните списъци би трябвало да гласуват над 3,3 млн. души, за да бъде изпълнено конституционното изискване за избор на първи тур".

Ганев очаква при балотаж активността да бъде още по-ниска и дори да падне под 2 млн. избиратели. По думите му една от причините е, че част от привържениците на кандидатите, които не стигнат до втория тур, могат да се демотивират и да не излязат да гласуват.

При евентуални парламентарни избори структурата на политическите предпочитания остава относително близка до тази от изборите на 19 април, но се отчита ерозия в подкрепата за „Прогресивна България“ с няколко процентни пункта.

Прогресивна България“ остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ със съответно 7,6% и 6,5% от всички заявили, че биха гласували на следващи парламентарни избори. ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а „Възраждане“ с 5,7%. Близо до ръба на парламентарната бариера са МЕЧ (3,8%) и БСП (3,6%), следват ги Величие с 2,7% и Сияние с 2,2%.

Ганев определя като малко вероятно промяната на първите две позиции до изборния ден, предвид разликата между втория и третия кандидат. По думите му, за да се промени конфигурацията, би трябвало да се случат едновременно сериозен срив в кампанията на Андрей Гюров и много силна кампания от страна на кандидата на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Това, което ме кара да смятам, че балотажът между Йотова и Гюров е с висока степен на вероятност, е, че когато гледаме разбивките, виждаме, че симпатизантите на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са силно мобилизирани и без някакви нюанси подкрепят кандидатурата на господин Гюров“.

Той припомни, че през последните години този електорат е демонстрирал относително висока лоялност към формациите и кандидатите, които подкрепя.

По повод скандалите около кандидатите Ганев посочи, че настоящото проучване е първото, проведено след окончателното изясняване на кандидатурите, и все още не може да се направи категорична оценка за ефекта от последните събития. Според него при очаквана активност от около 2,5 млн. души основна роля ще играят по-твърдите електорални ядра.

„Когато става дума за такъв тип активност, която можем да категоризираме като относително по-ниска, динамиката е по-малко очаквана. Когато имате твърдите ядра, които стоят зад тези кандидати, наистина трябва да има форсмажорни обстоятелства, които да разколебаят тези твърди ядра“.

Според Ганев кампанията все още може да доведе до промени в нагласите.