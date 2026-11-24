Аржентинският президент Хавиер Милей декларира категорична подкрепа за присъединяването на Полша към групата на двадесетте най-развити икономики (Г-20), съобщават агенциите ПАП и БТА. Ангажиментът беше поет по време на срещата на Милей с полския му колега Карол Навроцки в Буенос Айрес – първото посещение на полски държавен глава в Аржентина от 31 години насам.

След разговорите ръководителят на Бюрото за международна политика в полското президентство Марчин Пшидач определи позицията на домакините като поредна важна крачка към утвърждаването на Варшава във формата. „Имаме поредно изказване за това от друг важен и активен член на групата, по-конкретно Аржентина“, отбеляза той пред репортери.

Освен геополитическите амбиции на Полша, двамата лидери са обсъдили задълбочаването на търговския обмен и двустранните инвестиции. „Ние сме категорични, че тези преговори ще доведат до засилване на икономическото сътрудничество“, посочи Пшидач и уточни, че Навроцки и Милей са се договорили да продължат диалога на срещата на върха на Г-20 в Маями следващия месец.

Според съветника южноамериканската обиколка на полския държавен глава има за цел да отвори нови пазари за бизнеса. „Както Аржентина, така и Чили са важни фактори на икономическата карта на света. Надяваме се политическият пробив на президента Навроцки като част от външната политика да бъде последван от по-близки икономически връзки между полските, аржентинските и чилийските предприятия“, допълни Пшидач.

Още утре Карол Навроцки заминава за Чили. Програмата му в четвъртък предвижда среща на четири очи с чилийския президент Хосе Антонио Каст, последвана от разговори между двете делегации, съвместна пресконференция и среща с изпълнителния секретар на Икономическата комисия за Латинска Америка и Карибите.

В петък полският държавен глава ще посети медно-молибденовата мина „Сиера Горда“, в която дял притежава полският добивен гигант Ка Ге Аш Ем (KGHM), специализиран в преработката на мед и сребро. По-късно същия ден Навроцки ще разгледа и съоръжение в обсерваторията „Серо Мърфи“ в пустинята Атакама, стопанисвано от Астрономическия център „Коперник“ към Полската академия на науките.