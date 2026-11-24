Таксиметров автомобил се е запалил на бул. "Пейо Яворов" в София, в участъка под Телевизионната кула, в посока от болница "Токуда" към бул. "Ситняково" и бул. "Цариградско шосе", става ясно от сигнал на очевидец до ТАРАЛЕЖ.

На предоставените кадри от мястото на инцидента се виждат силни пламъци и гъст дим в непосредствена близост до пътното платно.

Към момента няма информация за пострадали хора, както и за причините, довели до възникването на пожара.

Не е ясно дали инцидентът е довел до ограничения на движението в района.

Очаква се официална информация от компетентните органи.