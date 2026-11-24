Отделянето на 900 хил. лева за пореден анализ на "Топлофикация София" е трудно обяснимо, след като проблемите на дружеството отдавна са известни на институциите. Това заяви главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов пред bTV.

"Чудо е да даваме пари за нещо, което пред очите ни рухва", коментира той решението Световната банка да изготви анализ на финансовото състояние на общинското дружество.

Според Стефанов през годините вече са правени няколко подобни проучвания, но липсата на политическа воля за конкретни решения продължава да задълбочава проблемите.

"Българските политици, управленци, общинари, Общинският съвет, Енергийният холдинг, "Булгаргаз" - те всички знаят много добре какво е състоянието на "Топлофикация". Какво очакваме от Световната банка?", попита икономистът.

Той посочи два основни проблема пред дружеството - невъзможността да се поддържат изкуствено ниски цени на топлинната енергия при променящи се цени на природния газ и системната корупция в държавните и общинските предприятия.

"Няма такъв местен или национален политик, който си позволи да вдигне цената на топлоенергията в София. Особено в зимния сезон. Докато в същото време не можем да контролираме цената на газа. Оттам се трупат всички задължения", обясни Стефанов.

По думите му корупционните практики остават сериозна пречка пред ефективното управление. Той припомни, че според изследвания на Центъра за изследване на демокрацията административната корупция в България е достигнала рекордни нива.

"Тоест корупцията не намалява, а се увеличава", заяви икономистът.

Стефанов допусна, че възлагането на новия анализ може да бъде използвано за отлагане на непопулярните решения до местните избори през 2027 г.

"В момента се подготвя политическият картоф да се разиграе преди изборите другата година, така че да се прехвърли политическата вина", коментира той.

Според икономиста един от възможните подходи е общината да запази собствеността върху дружеството, но управлението му да бъде предоставено на частен оператор чрез концесия.

Той обаче предупреди, че няма лесно решение за цените на парното. Основната цел трябва да бъде повишаване на ефективността, така че гражданите да получават качествена услуга на възможно най-ниска цена.

Стефанов коментира и проекта за държавен бюджет за 2027 г., като отправи критики към липсата на ясни политики и увеличаването на държавния дълг.

"Единствената изненада е, че продължаваме да упорстваме да взимаме по-голям дълг, отколкото можем да понесем", заяви той.

Според него прекомерното задлъжняване създава рискове за икономическата независимост на страната, докато България не използва достатъчно възможностите за инвестиции в изкуствения интелект, енергетиката и отбранителната промишленост.

"Най-лесният начин да загубиш суверенитета си, това е да влезеш в дълг", предупреди Руслан Стефанов.