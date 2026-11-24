По тези и други актуални международни теми международният редактор на ТАРАЛЕЖ Михаил Анастасов разговаря с Александър Танев – инициатор на гражданското обединение „Студенти против мафията“, граждански активист и българин от руски произход.

Какво е състоянието на руската опозиция към момента?

„За съжаление, руската опозиция е в своя упадък“, коментира Танев. Според него основен проблем е, че голяма част от опозиционните лидери се намират извън Русия, което значително ограничава влиянието им върху обществените процеси в страната.

Съществува ли организирана опозиция в самата Русия?

По думите на Танев повечето водещи опозиционни фигури са напуснали страната. Все още има отделни гласове на несъгласие вътре в Русия, но проявите им са по-скоро спорадични. Като пример той посочи Борис Надеждин.

Какъв е профилът на руските опозиционери, избрали да напуснат страната?

„Когато комунистите идват на власт, руската интелигенция бяга, защото знае за опасностите пред нея“, отбеляза Танев, правейки исторически паралел с преследването на политическите противници в Русия.

Може ли да се каже, че руската интелигенция е напуснала страната?

„Да, така е. И това е огромна трагедия за руската държава“, подчерта Танев. Според него сред напусналите са именно хората, които са най-непримирими към управлението на Владимир Путин и най-силно настояват за политическа промяна.

Има ли воля за промяна в руското общество?

„Русия ще бъде последната държава, която ще се отърве от съветското наследство“, отбеляза той.

За живота в Москва, бъдещето на руската демократична опозиция, войната в Украйна и политическата ситуация в Беларус можете да научите повече във видеото.