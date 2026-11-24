Александър Танев пред ТАРАЛЕЖ: Режимът на Путин ще падне и Русия ще бъде свободна
За живота в Москва, войната в Украйна и състоянието на демократичната опозиция
Руската опозиция е изправена пред сериозна криза. След началото на пълномащабната война срещу Украйна много от критиците на Кремъл, опозиционните фигури и представители на руската интелигенция напуснаха страната. Днес голяма част от тях продължават политическата си дейност от чужбина, но доколко могат да влияят върху процесите в Русия?
По тези и други актуални международни теми международният редактор на ТАРАЛЕЖ Михаил Анастасов разговаря с Александър Танев – инициатор на гражданското обединение „Студенти против мафията“, граждански активист и българин от руски произход.
Какво е състоянието на руската опозиция към момента?
„За съжаление, руската опозиция е в своя упадък“, коментира Танев. Според него основен проблем е, че голяма част от опозиционните лидери се намират извън Русия, което значително ограничава влиянието им върху обществените процеси в страната.
Съществува ли организирана опозиция в самата Русия?
По думите на Танев повечето водещи опозиционни фигури са напуснали страната. Все още има отделни гласове на несъгласие вътре в Русия, но проявите им са по-скоро спорадични. Като пример той посочи Борис Надеждин.
Какъв е профилът на руските опозиционери, избрали да напуснат страната?
„Когато комунистите идват на власт, руската интелигенция бяга, защото знае за опасностите пред нея“, отбеляза Танев, правейки исторически паралел с преследването на политическите противници в Русия.
Може ли да се каже, че руската интелигенция е напуснала страната?
„Да, така е. И това е огромна трагедия за руската държава“, подчерта Танев. Според него сред напусналите са именно хората, които са най-непримирими към управлението на Владимир Путин и най-силно настояват за политическа промяна.
Има ли воля за промяна в руското общество?
„Русия ще бъде последната държава, която ще се отърве от съветското наследство“, отбеляза той.
За живота в Москва, бъдещето на руската демократична опозиция, войната в Украйна и политическата ситуация в Беларус можете да научите повече във видеото.