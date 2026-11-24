"Проф. Станимир Карапетков не е обвиняем и срещу него няма повдигнато обвинение след претърсването в дома му в петък. Той е свидетел по досъдебното производство".

Това заяви адвокатът му Димитър Марковски в ефира на НОВА ТВ. По думите му действията на ГДБОП при претърсването са били извършени професионално и в рамките на закона. Карапетков е присъствал през цялото време и е оказал пълно съдействие на разследващите. Повод за позицията на защитата станаха твърденията на Николай Попов – бащата на загиналата Сияна, и автотехническия експерт Христо Узунов. Двамата отправиха сериозни критики към работата на Карапетков и поставиха въпроси за изготвянето на автотехнически експертизи по различни дела.

По случая с катастрофата с участието на Лютви Местан Марковски заяви, че твърденията за промяна на пътната маркировка след инцидента не отговарят на действителността. Според адвоката екипът от автоексперти е извършил оглед четири дни след катастрофата, а Карапетков се е включил на следващия ден, когато основните замервания вече са били направени.

„Той не е отишъл с четка, с бяла боя и с храсторез да реже храсти“, заяви Марковски. Той подчерта, че експертите са работили при вече съществуващата фактическа обстановка и според него не може да им бъде вменявано, че са променяли мястото на инцидента.

По делото за смъртта на 12-годишната Сияна Марковски посочи, че Карапетков си е направил отвод заради множеството сигнали и публични атаки срещу него. Адвокатът заяви още, че в новата автотехническа експертиза участва специалист, който преди това е консултирал защитата на подсъдимия. По думите му вече са направени искания за неговия отвод заради промяна в позицията му. Марковски отхвърли твърденията, че Карапетков контролира „тайно паралелно корумпирано правосъдие“.

Според адвоката публичното противопоставяне между различни експерти създава опасност специалисти да се оттеглят от работата по тежки дела. Той определи сигналите и жалбите срещу Карапетков като „бухалки“ и заяви, че превръщането на професионални и научни спорове в наказателни производства може да доведе до недостиг на вещи лица.

Марковски твърди още, че зад атаките срещу Карапетков стои стремеж той да бъде отстранен от работата по разследването на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

По думите му случаят е свързан със сериозни икономически интереси и бъдещи съдебни дела. Адвокатът допълни, че Карапетков обмисля да се откаже от работата по случая, въпреки че според него малко са специалистите в България, които могат да извършат експертизата по толкова сложен казус.