"Спецакциите срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения разкриват само малка част от проблемите в системата".

Това заяви пред БТВ Пламен Таушанов от Българската асоциация за закрила на пациентите и бивш член на Надзорния съвет на НЗОК. Коментарът му идва след мащабната операция на МВР срещу злоупотребите с медицинска експертиза, при която бяха задържани 14 души, сред които четирима лекари и посредници.

Според Таушанов контролът не трябва да зависи основно от полицейски акции, а нарушенията да бъдат засичани ежедневно чрез електронните системи в здравеопазването.

„Това е върхът на айсберга. Не трябва да се очаква полицията да установява тези нарушения. Това трябва да го установява системата".

Таушанов посочи, че от две години има Национална здравноинформационна система, чрез която се събират данни за извършените медицински дейности. Според него необичайно големият брой прегледи или издадени експертни решения би трябвало автоматично да задейства проверка. Той даде пример с твърдението, че трима лекари са отчели над 30 000 прегледа за две години.

„Не могат, разбира се“, категоричен беше той. По думите му НОИ и НЕЛК разполагат с необходимата информация, но контролът не е достатъчно ефективен.

Една от мерките за ограничаване на корупционните практики е документите да се разпределят на случаен принцип между ТЕЛК комисиите. Таушанов обаче предупреди, че според него и този механизъм може да бъде заобикалян.

Той изрази съмнения, че заинтересовани лица могат предварително да разберат коя комисия ще разглежда даден случай и кои специалисти участват в нея. Затова според него електронизацията сама по себе си не е достатъчна – необходим е постоянен контрол и анализ на данните.

Таушанов обърна внимание и на условията, при които работят лекарите и служителите в ТЕЛК.

По думите му в страната функционират 144 комисии, които разглеждат стотици хиляди експертни решения годишно, а в НЕЛК постъпват около 26 000 жалби. Според него ниското заплащане и огромната натовареност създават допълнителни рискове.

„Не може един технически секретар в ТЕЛК комисия да получава минимална работна заплата. Не може един лекар в ТЕЛК да получава ⁨1200-1300⁩ евро“, заяви Таушанов.

Той подчерта, че освен затягане на контрола държавата трябва да осигури нормални условия за работа и адекватно възнаграждение на хората, които носят отговорност за медицинската експертиза.

По думите на Таушанов държавата трябва да прави разлика между злоупотребите и реалните проблеми на хората с увреждания.

Той посочи, че само през 2024 г. около 79 000 души са били освидетелствани за първи път, сред които приблизително 22 000 със сърдечносъдови заболявания, 15 000 с онкологични заболявания и около 6900 с ендокринни заболявания. Според него увеличаването на броя на пациентите с трайно намалена работоспособност е свързано и с недостатъчната профилактика, късната диагностика и ограничения достъп до рехабилитация.

Таушанов постави и въпроса за достъпа до съвременна диагностика и лечение. Той посочи като проблем финансирането на биомаркерната диагностика при онкологични заболявания, която може да има значение за избора на подходящо лечение. Според него борбата с фалшивите ТЕЛК решения трябва да върви паралелно с подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението.

„Необходим е контрол срещу злоупотребите, но той не бива да превръща всички пациенти в заподозрени. Системата трябва да преследва измамите, без да затруднява хората, които действително имат нужда от помощ".