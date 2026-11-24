Дърво е паднало върху автомобил снощи на източния вход на Казанлък откъм Стара Загора. При друг инцидент дърво е паднало на пътното платно по пътя за село Енина. И в двата случая няма пострадали, съобщи във Фейсбук областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.

По думите му през изминалата нощ в град Стара Загора не са постъпили сигнали за инциденти, свързани с метеорологичната обстановка. Дамянов посочи, че поддържа връзка с отговорните институции и следи ситуацията в областта.

Областният управител призова хората да бъдат внимателни в близост до дървета и необезопасени конструкции, както и при пътуване по извънградските пътища. При опасност сигнали могат да се подават на телефон 112.

Вчера силният вятър обърна ремаркета на тежкотоварни автомобили при два отделни инцидента в област Стара Загора.