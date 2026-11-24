"Социалната политика е най-силната страна на проектобюджета за 2027 г., но планираното 5% увеличение на възнагражденията няма да компенсира очакваната инфлация".

Това заяви пред БНР икономистът Петър Мишев от Центъра за социални и икономически стратегии. По думите му е необходимо да бъдат осигурени допълнителни 40 млн. евро за фонд „Работна заплата“, което би позволило увеличението да достигне около 6%.

Мишев оцени положително заложените в бюджета мерки в социалната сфера.

Според него след години на замразяване на редица плащания проектът предвижда постепенно увеличаване на подкрепата за домакинствата и подобряване на жизнения стандарт.

Основният проблем според икономиста е съотношението между ръста на доходите и инфлацията.

По прогнозни данни на Министерството на финансите инфлацията в края на 2026 г. се очаква да бъде около 6,1–6,2%. При такова поскъпване 5% увеличение на заплатите означава реална загуба на покупателна способност.

„Трябва да се даде още определен ресурс по отношение на възнагражденията – около 40 млн. евро“.

Според него допълнителните средства могат да бъдат разпределени там, където има най-голяма необходимост, като паралелно се приложи и методология за намаляване на различията във възнагражденията.

Икономистът не подкрепя рязкото свиване на бюджетния дефицит под 3% още през 2027 г., тъй като това би ограничило възможностите за финансиране на социалните политики и инвестициите. Той определя като по-разумен подход заложеното постепенно намаляване на дефицита до 2,4% през 2029 г.

„Не може да замразим всичко останало, само и само да постигнем някакъв резултат“.

По думите му е важно да има баланс между фискалната дисциплина, доходите, социалните разходи и инвестиционната програма на държавата.

Мишев смята, че заложената макроикономическа прогноза е по-скоро консервативна и приходите в бюджета могат да се окажат с около 400 млн. евро по-високи от планираните.

Според него именно допълнителният ресурс би могъл да осигури необходимите 40 млн. евро за по-висок ръст на възнагражденията.

„За нас е разумно и рационално да се отдели още този допълнителен фонд от 40 млн., който поне да доведе до около 6% ръст на фонда“.