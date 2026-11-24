Икономист: 5% ръст на заплатите няма да стигне, нужни са още 40 млн. евро
Мишев оцени положително заложените в бюджета мерки в социалната сфера
"Социалната политика е най-силната страна на проектобюджета за 2027 г., но планираното 5% увеличение на възнагражденията няма да компенсира очакваната инфлация".
Това заяви пред БНР икономистът Петър Мишев от Центъра за социални и икономически стратегии. По думите му е необходимо да бъдат осигурени допълнителни 40 млн. евро за фонд „Работна заплата“, което би позволило увеличението да достигне около 6%.
Мишев оцени положително заложените в бюджета мерки в социалната сфера.
Според него след години на замразяване на редица плащания проектът предвижда постепенно увеличаване на подкрепата за домакинствата и подобряване на жизнения стандарт.
Основният проблем според икономиста е съотношението между ръста на доходите и инфлацията.
По прогнозни данни на Министерството на финансите инфлацията в края на 2026 г. се очаква да бъде около 6,1–6,2%. При такова поскъпване 5% увеличение на заплатите означава реална загуба на покупателна способност.
„Трябва да се даде още определен ресурс по отношение на възнагражденията – около 40 млн. евро“.
Според него допълнителните средства могат да бъдат разпределени там, където има най-голяма необходимост, като паралелно се приложи и методология за намаляване на различията във възнагражденията.
Икономистът не подкрепя рязкото свиване на бюджетния дефицит под 3% още през 2027 г., тъй като това би ограничило възможностите за финансиране на социалните политики и инвестициите. Той определя като по-разумен подход заложеното постепенно намаляване на дефицита до 2,4% през 2029 г.
„Не може да замразим всичко останало, само и само да постигнем някакъв резултат“.
По думите му е важно да има баланс между фискалната дисциплина, доходите, социалните разходи и инвестиционната програма на държавата.
Мишев смята, че заложената макроикономическа прогноза е по-скоро консервативна и приходите в бюджета могат да се окажат с около 400 млн. евро по-високи от планираните.
Според него именно допълнителният ресурс би могъл да осигури необходимите 40 млн. евро за по-висок ръст на възнагражденията.
„За нас е разумно и рационално да се отдели още този допълнителен фонд от 40 млн., който поне да доведе до около 6% ръст на фонда“.