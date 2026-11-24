Съединените щати ще приемат следващото издание на Копа Америка през 2028 г., обявиха футболните конфедерации КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ. В надпреварата ще участват всичките десет национални отбора от Южна Америка и шест тима от Северна и Централна Америка и Карибския басейн.

САЩ ще бъдат домакин за трети път след изданията през 2016 и 2024 г. Това са и единствените два случая досега, в които турнирът се е провеждал извън Южна Америка.

Шестте отбора от КОНКАКАФ ще се класират според представянето си в Голд къп. Регионалното първенство ще се проведе през лятото на 2027 г.