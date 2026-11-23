Треньорът на Олимпик Марсилия Брюно Женезио коментира загубата с 2:3 у дома от Льо Ман. Неговият отбор водеше с 2:0, но допусна три гола в края на двубоя. Специалистът отчете, че до четвъртък, когато "фокейците" приемат Левски, ще се опита да изчисти главите на футболистите.

"Трудно е да се даде обяснение след такъв мач след доброто начало. Единственият извод е, че това са неща, които се повтарят през вторите полувремена на мачовете ни и особено в последните три домакинства. За период от 15-20 минути играта ни започва да се разпада и показваме голяма слабост в защита. Беше без последствия срещу Льо Авър и Тулуза, но сега имаше сериозни щети за нас. Заслужено беше, защото Джеф (б. а. - вратарят Де Ланге) забави неизбежното, но не може толкова да страдаме в края на мачовете и толкова зле да се защитаваме и да не си платим за това", каза французинът на пресконференцията си след мача.



"Такава ни е общата динамика на отбора, но има и един феномен на слабост, който завладява всички в момента, в който получим гол. Има и тактически проблеми, защото сме много лошо разположени в момента на головете. Когато водим с 2:0 като домакин, трябва да имаме по-добър технически контрол върху мача, за да се опитаме да вкараме трети гол и да сме способни на по-компактен блок. Има тактически проблем, който треньорският щаб трябва да разреши. Очевидно Има и психологически проблем при нас в края на мачовете", добави той.

"Отсъствието на Хойберг е проблем, казахме го. Един играч не променя лицето на отбора, но той е много важен. Може би той нямаше да реши всичко тази вечер. Но трябва да се оправяме всеки път без един, двама или трима играчи, защото иначе става много трудно", смята бившият треньор на Ланс.

"До четвъртък основно ще се опитаме да изчистим главите на футболистите, но има и други неща. Тактически имаме много грешки при позиционирането при центриранията, а технически заспивахме в моментите, в които трябва да атакуваме бързо. Задоволихме се да движим топката, без да се възползваме от това. Мисля, че има начин да използваме пространствата зад защитата. Не виждам играч при нас, който да има прекалено самочувствие. Има нещо в главите им в последните мачове. Ако Джеф не беше направил голям мач, можеше да допуснем още един, два или три гола. Допускаме много удари към вратата ни. Не трябва да забравяме и хубавите неща, които правим - тези от първото полувреме. Но не можем да ги задържим 90 минути и това не е случайност. Трябва да сме 100% ефективни във всеки елемент, за да печелим мачовете, независимо от съперника. Бяхме така 60% от времето, наказаха ни заради останалите 40%. Нямаме голяма поле за подобрение", призна Женезио.