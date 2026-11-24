Проектът за разширение на метрото с две станции в "Люлин" получи разрешение за строеж от главен архитект на Столична община Татяна Геранова, предадоха от Economic BG. Документът е публикуван на официалния сайт на район „Люлин“. Паралелно с това "Метрополитен“ ЕАД е подписал и договора за строителен надзор и изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК (Международната федерация на инженерите-консултантки) на стойност над два млн. евро.

Проектът за разширение обхваща изграждането на отклонението от първата метролиния – от съществуващата метростанция "Люлин“ до Софийския околовръстен път. Новото трасе е с дължина 1.65 км и включва две метростанции, тунелни участъци и вентилационни уредби. В разрешението са включени и дейности по реконструкция на техническата инфраструктура, сред които преустройство на електроразпределителната и телекомуникационната мрежа, както и на участъци от бул. "Царица Йоанна“ и бул. „Панчо Владигеров“.

Строителната стойност на проекта надхвърля 138 млн. евро без ДДС, а строителството се планира да започне през пролетта на 2027 г. Възложители на проекта са Столична община, "Метрополитен“ ЕАД и "Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД.

С издаването на разрешението е допуснато и предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Мотивът е значителният обществен интерес и рискът от сериозно забавяне на проекта, ако се изчака окончателното влизане в сила на административния акт. Разрешението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, а разпореждането за предварително изпълнение – в тридневен срок.

Освен новите станции проектът предвижда разширяване на бул. "Царица Йоанна“, изграждане на тротоари, велоалея и буферен паркинг за около 1000 автомобила при бъдещата метростанция "Добринова скала“.

"Метрополитен“ е подписал и договора за строителен надзор и изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК с "С Консулт“ ЕООД. Договорът е сключен на 13 ноември, а информацията за него е публикувана в регистъра на обществените поръчки на 20 ноември. Стойността му е над 2 млн. евро без ДДС, а срокът за изпълнение е 1080 дни.

Избраният изпълнител ще упражнява не само стандартен строителен надзор, но и функциите на Инженер по ФИДИК по договорите за проектиране и строителство. Проектът ще се изпълнява по т.нар. "Жълта книга“ на ФИДИК, при която строителят носи отговорност както за проектирането, така и за реализацията на обекта. Инженерът ще следи изпълнението на договорните условия, качеството, сроковете и плащанията.

Двете станции в "Люлин“ са сред най-напредналите проекти за бъдещо разширяване на столичното метро. Паралелно с тях "Метрополитен“ подготвя и други направления в източната и южната част на София.

Сред тях е продължението на първата метролиния от "Бизнес парк София“ към Околовръстния път, където са предвидени още две станции – при магазин „Декатлон“ и при ИКЕА, в близост до Sofia Ring Mall. За това направление вече е започнала процедура по изменение на подробния устройствен план.

Отделно се разработва разширението на втората метролиния от станция "Витоша“ към "Студентски град“. То предвижда пет нови подземни станции, като идейният проект трябва да бъде завършен до края на 2026 г.

Плановете включват и отклонение с още три станции от района на бул. "Симеоновско шосе“ през "Малинова долина“ към ИКЕА и Симеоновския лифт. Именно там се предвижда бъдещ интермодален възел, който да осигурява директно прекачване между първата и втората метролиния.

За разлика от разширението в "Люлин“, тези направления все още са в проектна и устройствена подготовка, без потвърдени срокове за започване на строителството.