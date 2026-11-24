Украинският президент Володимир Зеленски и унгарският министър-председател Петер Мадяр почетоха заедно паметта на загиналите украински военнослужещи в град Ужгород, предаде Укринформ. Двамата лидери положиха цветя пред мемориала на Хълма на славата в западния украински град.

Зеленски благодари на госта си за символиката в началото на визитата му: „Искам да благодаря на унгарския премиер, че започна посещението си с подобен жест на уважение към украинците, защитавали нашата страна. Мисля, че ще обсъдим всички подробности по-късно“.

По-рано през деня, в обръщение пред Конгреса на местните и регионалните власти, украинският президент акцентира върху значението на първата визита на Мадяр в Украйна като премиер. По думите му срещата е ключова както за двустранните връзки, така и за европейската интеграция на Киев. „Правим всичко необходимо, за да отворим клъстерите в преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС – политиката ни остава непроменена. Често правим повече от други държави, които вече са се присъединили към ЕС. Полагаме и всички необходими усилия, за да задълбочим отношенията си със съседите и да ги направим по-конструктивни. В момента това се отнася за Унгария, Полша, Румъния и Молдова“, подчерта Зеленски.

От своя страна Петер Мадяр обяви, че Будапеща и Киев са постигнали съществен напредък по десет ключови въпроса, засягащи езиковите, културните и образователните права на унгарското национално малцинство в Украйна.

„Днес изграждаме отношения между нашите страни, които навлизат в нов етап. Бих искал още сега да изразя удовлетворението си от факта, че за сравнително кратко време – буквално само за няколко седмици – успяхме да постигнем важни договорености с украинската страна по десет въпроса, свързани с езиковите, културните и образователните права на унгарското национално малцинство“, заяви унгарският премиер.

Той изрази признателност на Зеленски за съвместното отдаване на почит към украинските воини, паднали в защита на родината си от руската агресия. Мадяр припомни, че за пръв път е бил на това гробище през 2024 г. в качеството си на опозиционен политик, когато пристига в страната след руския ракетен удар по детската болница „Охматдит“ в Киев. „На връщане от това пътуване посетих и това гробище. Днес имах възможност да видя колко добре се поддържа то и колко достоен вид е придобило“, отбеляза той.

Още вчера унгарският министър-председател обърна внимание на историческия контекст на пътуването си, припомняйки, че унгарски правителствен ръководител не е посещавал Закарпатието от 2015 г. насам, включително и след началото на пълномащабната война.