Яник Синер разказа в социалните мрежи защо е решил да се подложи на операция на дясното коляно. Италианецът е претърпял лека хирургическа интервенция заради проблем с илиотибиалната лента, който го държи извън игра от няколко месеца. Процедурата е извършена от финландския ортопед Ласе Лемпайнен.

Синер и екипът му са опитали да се справят с травмата без операция. Първоначално тенисистът е усетил подобрение, но възстановяването не е продължило според очакванията.

“След някои много окуражаващи подобрения в началото, за съжаление коляното ми не реагира така, както всички се надявахме. Поради тази причина днес претърпях малка хирургическа интервенция за подобряване на състоянието на моята илиотибиална лента”, написа Синер.

Италианецът благодари на привържениците си и призна, че кортът му липсва. “Наистина много ми липсва да бъда на корта и сега ще започна пътя към възстановяването заедно с моя екип”, добави той.

Завръщането му ще зависи от хода на рехабилитацията. Според предварителните прогнози Синер може да остане извън игра около четири месеца.