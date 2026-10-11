Андрей Гюров: Резултатите могат да се променят на балотажа

Резултатите от предстоящия балотаж могат да се променят въпреки настоящата преднина на Илияна Йотова в анкетите. Това стана ясно от думите на кандидата за президент Андрей Гюров в ефира на NOVA.

„Ние гледаме не толкова числата, колкото тенденциите. Социологията е моментна снимка“, отбеляза Гюров. Той призна, че действащият държавен глава стартира с по-висока подкрепа заради авторитета на самата институция.

Кандидатът изрази силно недоумение от решението на Илияна Йотова да избегне телевизионен дебат преди първия тур, напомняйки, че в миналото тя лично е обещавала да не бяга от такъв разговор. „На един дебат бих искал да попитам Йотова как вижда България след 10 години и каква е визията ѝ за развитието на държавата ни“, сподели той, настоявайки за пълна публичност на плановете на всички претенденти.

По отношение на своя екип Гюров изтъкна, че е избрал Георги Кандев за вицепрезидент заради авторитета му като бивш главен секретар на МВР и опита му в провеждането на честни избори. Той посочи, че „президентската институция трябва да бъде коректив на изпълнителната власт“.

Според него ключови приоритети трябва да са стабилността и икономиката, оказваща пряко влияние върху доходите. Той добави, че в тази насока юридическата подготовка на партньора му ще бъде безценна.

Гюров повдигна и темата за помилването на Огнян Атанасов, популярен като „Петричкия Ескобар“, извършено под егидата на Йотова. Той изрази съжаление, че обещаната от нея информация по случая все още липсва, и допълни: „Има и други подобни случаи на пет помилвания на осъдени за наркотрафик. Решенията са лична отговорност на Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент към съответния момент“.

Сериозни критики бяха отправени и към закъснялото провеждане на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). „Ние всички очаквахме да видим конкретни мерки“, коментира Гюров.

Той разясни, че ако спечели вота, веднага ще инициира по-тясно партньорство с Румъния и Турция за гарантиране на сигурността в Черно море. Кандидатът смята, че София трябва да постави въпроса за активиране на член 4 от договора на НАТО и да поиска включване в противодроновата отбрана на Алианса. По думите му регионалната нестабилност рефлектира негативно върху цените на храните и транспортните разходи. „КСНС трябваше да направи реална оценка на ситуацията и да предложи конкретни мерки за защита“, подчерта той.

На финала Гюров разкритикува споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин, определяйки го като „срамно“ и вредно за икономиката на Европа и САЩ, макар да отчете, че в момента се наблюдава деескалация на фронта.

Той припомни мандата си като служебен премиер, когато екипът му е наложил по-близък диалог с обществото – стил на управление, който хората настояват той да пренесе и в президентството.