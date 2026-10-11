"Бултюрк" подкрепя Йотова и Вълчев, разпространи призив на турски език

Изселническата организация "Бултюрк“, свързана с българската общност в Турция, се оказа в центъра на политически коментари след информация, че е призовала своите членове и симпатизанти да подкрепят Илияна Йотова и Кирил Вълчев на предстоящите президентски избори.

В публикации на турски език на сайта на "Бултюрк“ се представя кандидатпрезидентската двойка и подкрепата, която получава от различни обществени и политически среди.

На 10 октомври изданието на организацията съобщава и за решение на федерацията на балканските дружества в Тракия (TRAKYA RUBAFED) да подкрепи Йотова. Според публикацията председателят на федерацията Нихат Ефе е обвързал позицията с очаквания за равноправие на гражданите и защита на избирателните права на българите, живеещи зад граница.

Подкрепата е представена като свързана с конкретни очаквания към бъдещата президентска институция, включително по отношение на политическото представителство и правата на изселническите общности.

Темата предизвиква и исторически паралели с "Възродителния процес“, по време на който комунистическият режим провежда насилствена смяна на имената на българските турци. През 1989 г. стотици хиляди български граждани напускат страната и се установяват в Турция.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са регистрирани от Централната избирателна комисия като независими кандидати за президент и вицепрезидент, издигнати от инициативен комитет.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г., като участието на българските граждани зад граница остава част от предизборния дебат.