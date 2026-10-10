Илияна Йотова ще открие земеделското изложение "Даровете на Тракия"
Над 40 местни производители от 18-те общини в Пловдивска област ще участват в изложението
Президентът Илияна Йотова ще участва днес, 10 октомври, в официалното откриване на първото областно земеделско изложение "Даровете на Тракия". Събитието ще се проведе в Араповския манастир "Св. Неделя", съобщиха от прессекретариата на държавния глава, цитирани от БТА.
Изложението ще събере повече от 40 местни производители от всички 18 общини в Пловдивска област.
Програмата предвижда отслужването на тържествен молебен пред манастира, след който президентът ще отправи приветствие към участниците и гостите.
Тридневната програма на "Даровете на Тракия" започна в петък, 9 октомври, с дискусионен форум в Пловдив.
Това е първото издание на областното земеделско изложение, което събира на едно място производители от региона.