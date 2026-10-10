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Илияна Йотова ще открие земеделското изложение "Даровете на Тракия"

Илияна Йотова ще открие земеделското изложение "Даровете на Тракия"
БТА

Над 40 местни производители от 18-те общини в Пловдивска област ще участват в изложението

Президентът Илияна Йотова ще участва днес, 10 октомври, в официалното откриване на първото областно земеделско изложение "Даровете на Тракия". Събитието ще се проведе в Араповския манастир "Св. Неделя", съобщиха от прессекретариата на държавния глава, цитирани от БТА.

Изложението ще събере повече от 40 местни производители от всички 18 общини в Пловдивска област.

Програмата предвижда отслужването на тържествен молебен пред манастира, след който президентът ще отправи приветствие към участниците и гостите.

Тридневната програма на "Даровете на Тракия" започна в петък, 9 октомври, с дискусионен форум в Пловдив.

Това е първото издание на областното земеделско изложение, което събира на едно място производители от региона.

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