Министър Петрова: Йотова е поискала промени в декларацията на ООН за Украйна

"Президентът Илияна Йотова е имала забележки към съвместното изявление на 51 държави в ООН в подкрепа на Украйна и срещу руската агресия, но текстът не е можел да бъде редактиран".

Това съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова пред депутатите. Повод за обясненията ѝ беше въпрос на депутата от "Демократична България" Надежда Йорданова за присъединяването на България към изявлението, представено на 23 септември преди заседание на Съвета за сигурност на ООН от върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

По това време Йотова оглавяваше българската делегация в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Петрова обясни, че България се е присъединила към текста заради принципните позиции в защита на международното право и призивите за мир и прекратяване на военните действия. Според нея решението е било и израз на подкрепа за европейското единство.

Изявлението е направено от името на Украйна, ЕС, държавите членки и други страни. То обаче не представлява официален документ на Съвета за сигурност или на Общото събрание на ООН, а е било представено пред медиите от Кая Калас и двама министри.

Поради този си характер текстът не е преминал през формална процедура за договаряне и съгласуване. Той е бил изпратен на държавите чрез постоянните им представителства и мисиите им в ООН, като всяка страна е трябвало самостоятелно да реши дали да се присъедини.

"При запознаването с документа Йотова е поискала да бъдат направени бележки, насочени към засилване на ролята на ЕС и на европейското предложение за мирно споразумение. Редакции обаче не са били възможни", обясни външният министър.

Петрова подчерта, че националната позиция на България е била представена отделно и в пълнота от президента в изказването ѝ пред Общото събрание на ООН.

Според министъра фактът, че общото изявление не е включвало всички елементи, които българската страна е искала да бъдат подчертани, не означава, че има противоречие между позициите. По думите ѝ исканите допълнения са намерили място в националното изказване на Йотова.

Петрова отбеляза още, че подобни изявления се правят редовно в рамките на многостранни формати както в ООН, така и в Европейския съюз.

В отговор Надежда Йорданова възрази, че една държава не може да има две различни позиции по толкова важен въпрос. Тя определи случилото се като недостойно поведение.