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Външният министър Велислава Петрова носи дар от Тревненската школа в Нидерландия

Външният министър Велислава Петрова носи дар от Тревненската школа в Нидерландия
Снимка: БТА

Дарението е израз на последователния ангажимент на България към международното право

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде на работно посещение в Кралство Нидерландия на 5 октомври, съобщава на сайта си Министерството на външните работи. 

В Хага министър Петрова ще проведе среща с министъра на външните работи на Нидерландия Том Берендсен.

В рамките на посещението министър Петрова ще се срещне с генералния секретар на Постоянния арбитражен съд д-р Марчин Чепелак. Тя ще връчи от името на България ръчно изработена дъбова катедра, дело на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ в Трявна. Катедрата ще допълни колекцията на Двореца на мира, където се се помещава Постоянния арбитражен съд, най-старият и най-активен международен съд. 

Дарението е израз на последователния ангажимент на България към международното право и мирното разрешаване на спорове, се казва в съобщението на МВнР.

Програмата предвижда и посещение в Нидерландския институт за международни отношения „Клингендал“, където ще бъдат обсъдени дипломатическото обучение, институционалното сътрудничество и свързаността.

Междувременно Тревненската школа посреща втора учебна година с изгорял покрив. Политическите рокади в страната ни не успяха да осигурят средства навреме и нужните условия, за да бъде ремонтирано училището след пожар.

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