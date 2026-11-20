Парламентът избира членове на съдийската и на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание. Точката е първа за днешното пленарно заседание, съгласно приетата програма за работа на депутатите.

След изслушването на кандидатите за ВСС парламентарната комисия по правни въпроси реши единодушно, с 18 гласа „за“, всички те да бъдат предложени за обсъждане и последователно гласувани в пленарната зала.

В продължение на четири дни комисията изслуша общо 21 магистрати, от които 13 кандидати за Съдийската колегия (СК) на ВСС и осем - за Прокурорската колегия (ПК). Те се борят за шест места в СК и пет места в ПК. За да бъде избран даден кандидат, той трябва да получи две трети от гласовете на народните представители т.е. минимум 160 гласа.

Член 130, ал. 3, от Конституцията казва - "Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители и единадесет - от органите на съдебната власт." Мандатът на изборните членове на ВСС е пет години.

В петъчния парламентарен контрол е предвидено на въпроси на депутати ще отговарят министрите Пламен Абровски, Катя Ивкова и Иван Шишков.