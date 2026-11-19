„ПП–ДБ и „Прогресивна България“ вече са се договорили за избора на нов Висш съдебен съвет".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента. По думите му договорките между двете формации вече са направени, а предстоящото изслушване на кандидатите в пленарната зала по-скоро ще бъде формалната част от процедурата. Борисов коментира, че кандидатите, които са били представени, не са независими професионалисти, а политически лица, част от които са заемали министерски постове.

„Ние не само сме ги слушали, ние сме ги гледали като министри. Те са политически лица“.

Лидерът на ГЕРБ посочи имената на Дечев, Янкулов и Вучев, като според него те са част от предварително оформящото се разпределение. Той допълни, че формацията на „Възраждане“ все още не е постигнала договорка за своя кандидат. Борисов отрече ГЕРБ да участва в подобни преговори и заяви, че никой не е разговарял с партията му по темата.

„С нас никой нито е разговарял, нито ние сме разговаряли“.

Според него ситуацията около избора на нов ВСС е показателна за политическите договорки, които се правят между формациите, въпреки публичните им заявки за необходимост от независимост на съдебната власт.

Борисов коментира и въпроса дали договорките около новия Висш съдебен съвет са свързани с бъдещия избор на главен прокурор. Според него именно това е една от основните причини за политическите преговори.

„Затова е пазарлъкът всъщност – за да могат след това едните да надделеят при избора на главен прокурор“, заяви лидерът на ГЕРБ. Той отрече да има информация кой ще бъде следващият главен прокурор, като подчерта, че от 2020 г. няма отношение към тези процеси.

На въпрос каква е оценката му за досегашния Висш съдебен съвет Борисов отбеляза, че съставът е останал на постовете си пет години след изтичането на мандата.

Журналистите попитаха лидера на ГЕРБ дали се притеснява, че разследването „Барселонагейт“ може отново да излезе на дневен ред след смяната на ВСС, както и дали би се отказал от депутатския си имунитет, ако прокуратурата поиска това. Борисов определи въпросите като несериозни и заяви, че няма извършено нарушение.

„Нищо не съм направил. Сто пъти го казах“, заяви той. По думите му, преди да се поставя въпросът за неговия имунитет, трябва да има искания за проверки и по други случаи, включително за договора с „Боташ“ и действията на правителствата на Румен Радев. Той заяви, че ако бъде избран нов главен прокурор и бъде отправено искане за имунитета му, тогава ще коментира ситуацията.

Извън темата за съдебната власт лидерът на ГЕРБ насочи вниманието към ситуацията със сигурността в Черно море и атаките срещу плавателни съдове в българската икономическа зона. Повод за коментара му бяха изказвания на представители на правителството, че все още няма достатъчно яснота за произхода на дроновете, поразили корабите. Борисов разкритикува позицията на министъра на отбраната и определението, че няма значение откъде идват ударите.

„Ние не сме пиратска държава. В нашата икономическа зона, в нашите брегове – пирати. Потапят кораби“, заяви той. По думите му подобни инциденти създават сериозни рискове за корабоплаването, търговията и доставките през Черно море. Борисов предупреди за увеличаването на застраховките на плавателните съдове и възможните последици за доставките на газ и останалите товари. Той отправи критики и към обясненията на управляващите, че военната прокуратура трябва да установи произхода на дроновете.

„Децата знаят, че са руски. Удрят корабите, които се движат по Черно море. Блокират морето. Блокират товарите“.

Лидерът на ГЕРБ настоя за по-активни действия от страна на българската армия и постави въпроса за готовността на страната да защитава морската си зона.

Борисов отправи критики и към финансовата политика на правителството, като даде за пример обясненията на министър Шишков за допълнително заложен около един милиард евро ресурс в бюджета на неговото министерство. Според лидера на ГЕРБ министърът първоначално определил сумата като техническа грешка, но при последващи въпроси започнал да представя списък с дейности, за които средствата могат да бъдат използвани

„Той нарече техническа грешка един милиард евро, сложени повече в неговото министерство“, заяви Борисов.

Той разкритикува и намаляването на средствата за църквата, като постави под въпрос приоритетите на управляващите при разпределението на публичните средства.