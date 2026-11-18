Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти в кулоарите на бившия Партиен дом въпроса дали партията би подкрепила кандидатите на „Прогресивна България“ по темата за избора на нови членове на Висшия съдебен съвет.

„Не. Имат президентство, имат Министерски съвет, имат парламент, имат Конституционен съд. Сега да им дадете и съдебната система“, заяви той.

За кандидатите на Висшия съдебен съвет (ВСС) и техните професионални качества той посочи, че предстои да бъдат изслушани.

„Ще ги изслушаме и ще видим за кой са и за кой против“, каза Борисов.

Той направи и ироничен коментар по повод твърденията, че кандидатите за ВСС са свързани с него.