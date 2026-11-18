Лос Анджелис Лейкърс продължава впечатляващото си представяне в НБА. „Езерняците“ постигнаха девета поредна победа, след като надделяха над Шарлът Хорнетс със 118:114 след продължение в двубой от редовния сезон.

Детройт Пистънс сложи край на най-дългата серия от победи в НБА

Успехът на домакините дойде след впечатляващ обрат. Лейкърс изоставаха с цели 18 точки в хода на срещата, но отказаха да се предадат и намериха сили да обърнат развоя на събитията. Редовното време приключи при равенство, а в допълнителните пет минути баскетболистите на Джей Джей Редик показаха по-здрави нерви.

Големият герой за калифорнийци беше Куентин Граймс, който изигра феноменален мач и завърши с рекордните в кариерата си 47 точки. Той реализира 10 тройки и беше основната причина за обрата на своя тим. Лука Дончич също имаше сериозен принос за успеха с 36 точки, 6 борби и 7 асистенции. Словенската суперзвезда преодоля трудното начало на срещата и помогна на Лейкърс да измъкнат победата.

Така Лос Анджелис вече има баланс от 13 победи и 2 загуби и вече е еднолично на върха в Западната конференция. Причината е загубата на Сан Антонио Спърс от Детройт Пистънс няколко часа по-рано. Следващото предизвикателство пред „езерняците“ е домакинството на Юта Джаз.