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Лука Дончич стана №1 в НБА с поредното си шоу за Лейкърс

Лука Дончич стана №1 в НБА с поредното си шоу за Лейкърс
БТА

Стеф Къри отбеляза 34 точки за пета поредна победа на Голдън Стейт Уориърс

Лука Дончич показа, че в момента е най-добрият баскетболист в НБА. Словенската звезда отбеляза 42 точки при победата на Лос Анджелис Лейкърс срещу Маями Хийт със 138:117. Дончич добави и 13 асистенции за шестия успех на „езерняците" от началото на сезона. Той бележи 37 или повече точки в пети пореден мач, а в четири премина границата от 40.

ЛеБрон Джеймс отпи вино от чашата на фен по време на мач в НБА (ВИДЕО)

Гардът се развихри през първото полувреме, а статистиката му след края на двубоя го изкачи на първо място в НБА в интересна класация. Лука Дончич стана №1 по брой мачове с +40 точки, +10 асистенции и +5 вкарани тройки. Лука вече има 19 срещи с такъв показател и изпревари Джеймс Хардън.

Голдън Стей Уориърс записа пета поредна победа, след като започна сезона три последователни загуби. Стеф Къри отбеляза 34 точки за успеха срещу Финикс със 116:113. Къри продължава страхотната си форма. В предишните две срещи на „воините" той завърши със съответно 44 и 31 точки. Единственият друг отбор със серия от пет поредни победи в момента е Сан Антонио Спърс.

 

 

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