Иран: Споразумението със САЩ за прекратяване на войната остава далечна перспектива

Постигането на споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната остава несигурно въпреки засилените дипломатически усилия за предотвратяване на нова ескалация след междинните избори в САЩ. Това заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс.

През изминалата нощ американските сили нанесоха отбранителни удари по иранския остров Кешм. По информация на американски представител целите са били ирански установки, използващи ракети „земя-въздух“ срещу американски обекти.

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е свалил американски дрон MQ-9 в източната част на Ормузкия проток.

На този фон дипломатическите контакти между двете страни продължават с посредничеството на други държави. Високопоставеният ирански представител съобщи, че посредниците полагат значителни усилия за преодоляване на разногласията между Техеран и Вашингтон. Изявлението му дойде след пристигането на катарски посредници в иранската столица, където те обсъждат проект за споразумение, по който се водят преговори вече осем дни.

Техеран обаче поставя условия за постигането на договореност. Според иранския представител исканията на страната трябва да бъдат удовлетворени, за да бъде отворен отново Ормузкият проток. Той уточни, че въпросът за иранската ядрена програма ще бъде обсъждан на по-късен етап и че Иран няма да приеме прекомерните изисквания на САЩ.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че отговорността за следващата стъпка в преговорите е на Вашингтон. По думите му Техеран вече е изпратил твърд и аргументиран отговор на американските предложения.

Галибаф предупреди, че Иран ще реагира решително на американските удари. Той заяви, че страната няма да се поддаде на натиска и заплахите и че евентуален нов ход на Вашингтон може да предизвика непредвидим отговор, независимо от географските ограничения.

Американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно възможността за подновяване на ударите срещу Иран след междинните избори. Той също така заяви, че според него Техеран има желание да постигне споразумение възможно най-скоро.

Паралелно с контактите между Вашингтон и Техеран продължават и дипломатическите усилия за ограничаване на напрежението в региона.

Иранският външен министър Абас Арагчи съобщи, че преговорите със Саудитска Арабия продължават. Техеран се стреми към нови споразумения за регионалната сигурност, които да бъдат постигнати без намесата на външни военни сили.

Миналата седмица представители на Саудитска Арабия, Турция и Пакистан проведоха срещи с ирански официални лица в Техеран. Това беше първият контакт на високо равнище между четирите държави от август насам.

От Рияд посочиха, че целта на посещението е възстановяване на дипломатическите канали и предотвратяване на по-нататъшна военна ескалация.

Междувременно напрежението между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути също се засили. През последните седмици те атакуваха саудитски петролни съоръжения и летища, включително международното летище в Рияд. Нападенията нарушиха въздушния транспорт и износа на петрол, на което саудитските въоръжени сили отговориха с удари по цели в Йемен.