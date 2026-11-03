Константин Проданов, ПБ: Повишаването на цената на газа няма да увеличи сметките за отопление

"Повишаването на цената на газа няма да увеличи сметките за отопление"

В това увери Константин Проданов от "Прогресивна България" в началото на пресконференция, посветена на одитните доклади на Сметната палата, публикувани преди ден.

"Решението за цената на природния газ е регулаторно и се взема от КЕВР, а компенсаторните механизми гарантират стабилни цени за бита до края на юни 2027 г. Повишаването на цената на природния газ е регулаторно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), което се утвърждава всеки месец по заявление на „Булгаргаз“ съгласно действащата нормативна уредба. Несъстоятелно е да се твърди, че правителството може да контролира тези процеси или да влияе върху решенията на независимия регулатор", добави Проданов.

Опозицията веднага реагира остро, че това се случва непосредствено след изборите.

"България не може самостоятелно да определя пазарните цени на природния газ. Страната ни си осигурява доставки както по дългосрочни, така и по краткосрочни договори, а поскъпването на природния газ на глобалния пазар е обективна реалност. Въпреки това, и след обявеното повишение, цената на природния газ у нас остава с 40% по-ниска от тази на международните борси. Това категорично показва, че се прави всичко необходимо за гарантирането на конкурентоспособни цени на газа за българския бизнес“, каза Проданов.

По думите му опозицията умишлено смесва две коренно различни неща – пазарната цена на природния газ и регулираните цени за крайните битови потребители за отопление и топла вода.

„Увеличението на цената на газа по никакъв начин няма да повлияе върху сметките за топло и отопление на гражданите. Поетият ангажимент се препотвърждава: сметките за бита ще останат без промяна до края на отоплителния сезон през юни 2027 г.“, заяви той.

„За целта са предвидени достатъчно компенсаторни механизми, включително през Фонд „Сигурност на енергийната система“. Наред с това продължават да действат и компенсаторни мерки в подкрепа на българския бизнес спрямо цените на електроенергията“, каза още Проданов и обвини предходното управление:

"Кулминацията на тази фискална безотговорност е, че страната за първи път от 17 години страната беше вкарана в процедура по свръхдефицит"

Стефан Велчев от ПБ от своя страна добави:

"Поздравяваме Сметната палата, че за кратко време представиха анализ в рамките на близо 300 страници...за първи път дава пространен анализ за последните 7 години, когато населението се е смалило с 7% а държавните служители са се увеличи, след няколко десетилетия всеки ще е на държавна служба"