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Спартак Варна уволни треньора и отстрани двама футболисти

Спартак Варна уволни треньора и отстрани двама футболисти

„Соколите" загубиха тежко гостуването си на ЦСКА 1948 с 1:6

Спартак Варна ще бъде воден от четвърти различен треньор от началото на сезона. Ръководството на клуба обяви, че е взето решение Васил Петров да се върне като директор на школата и вече няма да води представителния отбор. „Соколите" загубиха последния си мач като гост на ЦСКА 1948 с 1:6. Решението на ръководството е изненадващо, тъй като Васил Петров записа две поредни равенства срещу Лудогорец (1:1) и ЦСКА (1:1).

ЦСКА 1948 се развихри срещу Спартак Варна и излезе трети

Варненци започнаха сезона с Гьоко Хаджиевски, който обаче напусна, за да стане треньор в Близкия Изток. Наследникът му Ясен Петров не се задържа дълго и бе уволнен след загуба от Левски с 0:6 на „Герена".

Другата новина от „Коритото" е свързана с двама от водещите футболисти в състава. Нападателят Цветелин Чунчуков и капитанът Ангел Грънчов са отстранени от първия отбор до края на есенния дял от шампионата. По-долу може да се запознаете с цялата позиция на Спартак Варна.

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