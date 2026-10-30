Васил Петров: Срам ме е от резултата

Треньорът на Спартак Варна - Васил Петров, заяви, че го е срам от футболистите след загубата с 1:6 от ЦСКА 1948 в Бистрица.

“Елементарните голове. Първият гол е, меко казано, безотговорно отношение. През един-двама-трима – никой не реагира. Вторият гол също нелеп, дузпата няма да я коментирам, грешка на Закария Тиндано, детинска. Каквото и да става, за тази емблема трябва да играеш до последно. Срам ме е да си тръгваме с такъв резултат. Няма как да не критикувам футболистите. Ако съм казвал, че съм зад тях и всичко останало, сега мога да вкарам критика. Дори да е 3:1 – един гол връща интригата. Не омаловажама динамиката и класата на съперника, скъп и добър отбор, може би по-различна класа от нас", коментира Петров.

“Най-голямата грешка е да се обезкуражат. Всеки мач е различен. Този трябва да се забрави максимално бързо. Най-хубавото във футбола е, че има следващ мач. Със сигурност трябва да се реваншират пред всички”, добави треньорът на Спартак Варна.

“Има много неща, които трябва да променим. В главата имам много неща, които да работим. Няма да излезем с наведена глава. Вярвам, че може да ги победим”, завърши Васил Петров.