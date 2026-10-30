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Безсрочен протест в Софийския зоопарк: Служителите настояват за по-високи заплати

Безсрочен протест в Софийския зоопарк: Служителите настояват за по-високи заплати
БТА

Работещите искат увеличение на възнагражденията с 50% през 2027 г. и още 20% през 2028 г., както и по-добри условия на труд

Служителите на Софийския зоопарк обявяват безсрочен протест заради ниското заплащане, недостига на персонал и лошите условия на труд. Те настояват за цялостна промяна в управлението на зоологическата градина.

"Искаме не само по-високи заплати, но и по-добри условия на труд", заяви Ирина Сахатчиева, експерт по връзки с обществеността в зоопарка.

По думите ѝ служителите нямат подходящи помещения за преобличане и хранене, а голяма част от необходимата техника се осигурява чрез дарения.

Ниските възнаграждения водят и до сериозен недостиг на кадри. Според Сахатчиева млади и образовани хора започват работа, но напускат само след месец, тъй като не могат да се издържат със заплатите си.

"Не става въпрос за много пари, става дума за достатъчно, за да няма напрежение в работата, в живота на хората", подчерта тя.

Протестът е подкрепен и от синдикатите. От КТ "Подкрепа" настояват за 50% увеличение на заплатите през 2027 г. и допълнителни 20% през 2028 г.

"Работещите получават масово около минималната работна заплата за страната. Това е унизително ниско в сравнение с огромните отговорности, с които са натоварени", заяви Анелия Иванова от Националната федерация "Земеделие и горско стопанство".

Първата протестна акция ще се проведе в събота, 31 октомври, от 12:30 до 13:00 часа пред централния вход на Софийския зоопарк.

Служителите заявяват готовност да продължат протестните действия, докато исканията им не бъдат изпълнени.

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