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Софийският зоопарк с исторически успех: Единствен у нас с такъв статут

Софийският зоопарк с исторически успех: Единствен у нас с такъв статут
Софийски зоопарк

Столичната зоологическа градина е първата и единствена в България с право на глас в Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите

Софийският зоопарк вече е пълноправен член на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА). Така той става първата и единствена зоологическа градина в България с такъв статут и право на глас в организацията.

Решението е взето от Съвета на ЕАЗА по време на годишната конференция в Париж, проведена между 29 септември и 3 октомври. То идва след тригодишен период на наблюдение и изпълнение на допълнителни критерии.

През август експерти на асоциацията са извършили и мониторинг на място, за да проверят изпълнението на необходимите стандарти.

"Когато през април 2023 г. ни приеха за временно членуващ зоопарк, знаехме, че ни предстои много труден път, защото на повечето зоопаркове им отнема поне 5 години покриването на всички критерии", заяви директорът на Софийския зоопарк Добромир Бориславов.

По думите му столичният зоопарк е успял да премине през процеса само за три години благодарение на работата на екипа и подкрепата на Столична община.

Пътят към членството обаче започва значително по-рано. Първата кандидатура на Софийския зоопарк е подадена още през 2006 г., а през април 2023 г. той получава статут на временно членуваща институция.

Новият статут дава възможност зоопаркът да участва във вземането на решения в ЕАЗА, както и да разшири участието си в европейски програми за опазване и размножаване на застрашени животински видове. Отварят се и повече възможности за обмен на опит, обучение на специалисти и международни природозащитни проекти.

ЕАЗА обединява над 400 институции в 47 държави, които работят съвместно за опазването и управлението на популациите на стотици животински видове.

В момента Софийският зоопарк се простира на 235 декара и се грижи за над 1300 животни. Сред обитателите му са азиатски слонове, белият носорог Чико и бърнестата мечка Шрея, както и спасени и конфискувани животни.

През последните години се изпълняват и проекти за модернизиране на инфраструктурата. Изградената фотоволтаична централа с 556 панела спестява около 60 000 евро, които се инвестират обратно в зоопарка и подобряването на условията за животните.

През 2028 г. Софийският зоопарк ще отбележи 140 години от създаването си.

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