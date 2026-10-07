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Палеовулкани и следи от ерата на динозаврите: Правят първия геопарк у нас

Палеовулкани и следи от ерата на динозаврите: Правят първия геопарк у нас
БТА

Проектът ще обедини природни и исторически обекти, а следващата цел е кандидатстване за глобалната мрежа на ЮНЕСКО

Три палеовулкана, Поморийското езеро, солниците, находища на лечебна кал и следи от геоложки събития отпреди около 66 млн. години ще бъдат обединени в проект за създаването на първия геопарк в България.

Концепцията е разработена от Местната инициативна група "Поморие" и предвижда геопаркът да обхване цялата територия на община Поморие, както и район около село Голица в община Долни чифлик.

След създаването му България ще кандидатства за включването на парка в Глобалната мрежа на геопарковете на ЮНЕСКО, съобщи кметът на Поморие Иван Алексиев.

"Работим по този проект вече две години. Структурата на геопарка ще бъде към Регионалния исторически музей в Поморие", заяви Алексиев. По думите му Общинският съвет вече е дал положително становище.

Едни от най-любопитните места в проекта са три палеовулкана в районите на Дъбник, Каблешково и Каменар. В геопарка ще попаднат още Поморийската лагуна, езерото и солниците.

Особено интересен е и районът около село Козичино, където са запазени следи от геоложкия преход отпреди около 66 млн. години, свързан с масовото измиране на видове и изчезването на нептичите динозаври.

Обектите няма просто да бъдат отбелязани на карта, а ще бъдат свързани в тематични туристически маршрути. Един от тях - "Огнената земя", ще преминава през районите на древните вулкани. Предвидени са още маршрути около Поморийската лагуна и Нимфейския бряг, край устието на Ахелой и до геоложката граница креда-терциер край Козичино.

За посетителите ще бъдат изградени информационни табла и посетителски центрове, а информацията за обектите ще бъде достъпна и чрез аудиогидове, QR кодове и специални карти. Планират се и образователни материали и инициативи за деца.

Концепцията се разработва от 2024 г. и вече е в заключителен етап. При подготовката ѝ е проучен опитът на геопаркове в Италия, Гърция, Румъния, Испания, Португалия и Норвегия.

По данни, цитирани в проекта, в глобалната мрежа на ЮНЕСКО има 241 геопарка в 51 държави, докато България все още няма обект с подобно признание.

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