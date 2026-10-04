Неделя в Зоопарка: Световният ден за защита на животните и празника на зоотехниците

В рамките на проекта вече е проведена специализирана академия за зоопаркови гледачи за надграждане на уменията им за интерпретативно представяне, както и са закупени технически активи.

От 11:00 до 16:00 ч. посетителите ще могат да се включат в демонстрационни хранения, придружени от беседи на зоопарковите гледачи:

От 14:00 до 16:00 ч. пред сградата на Екологичния научно-образователен център ще бъде разположен интерактивен информационен щанд, посветен на образователните и природозащитните дейности на Софийския зоопарк.

Най-малките посетители ще могат да участват в образователни игри със загадки и награди и да разгледат отблизо интересни природни артефакти.

Столична община и Софийският зоопарк канят всички любители на природата да се присъединят към празника на 4 октомври и да научат повече за животните, тяхното опазване и ежедневната работа на хората, които се грижат за тях.