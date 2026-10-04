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Неделя в Зоопарка: Световният ден за защита на животните и празника на зоотехниците

Неделя в Зоопарка: Световният ден за защита на животните и празника на зоотехниците
Снимка: БТА

И през следващите седмици с доброволчески акции облагородяват средата в зоопарка

Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата да отбележат заедно Световния ден за защита на животните и Деня на зоопарковите гледачи на 4 октомври.

От 11:00 до 16:00 ч. посетителите ще могат да наблюдават специални демонстрационни хранения на различни видове животни и да научат повече за тях от хората, които се грижат за тях всеки ден.

Програмата е част от усилията на Софийския зоопарк да представя съвременната роля на зоологическите градини – като места за опазване на биоразнообразието, участие в програми за размножаване на застрашени видове и екологично образование.

Софийският зоопарк е дом на над 1000 животни от 220 вида, като 51 от тях са застрашени от изчезване в глобален мащаб. Зоопаркът участва активно в консервационните програми на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА), чрез които се подпомага опазването и размножаването на ценни видове.

Съвременните зоологически градини отдавна не са просто места за забавление, а ключови консервационни и научни центрове. Нашата мисия е да променяме отношението на хората към природата. Живият контакт и наблюдението на естественото поведение на животните са най-силният инструмент за екологично образование, защото именно те изграждат емпатия и разбиране у посетителите“, казва д-р Катерина Зарева-Симеонова, ръководител на Екологичния научно-образователен център към Зоологическа градина – София.

Инициативата ще продължи и през следващите седмици с доброволчески акции за облагородяване на средата в зоопарка. За животните ще бъдат осигурени специализирани играчки и хранилки, включително ръчно изработени, които стимулират естественото им поведение – игра, изследване и търсене на храна.

В рамките на проекта вече е проведена специализирана академия за зоопаркови гледачи за надграждане на уменията им за интерпретативно представяне, както и са закупени технически активи.

Програма на 4 октомври:

От 11:00 до 16:00 ч. посетителите ще могат да се включат в демонстрационни хранения, придружени от беседи на зоопарковите гледачи:

· 11:00 ч. – Бял носорог, външно заграждение, Зала „Гиганти“

· 11:30 ч. – Азиатски слонове, външно заграждение, Зала „Гиганти“

· 12:00 ч. – Качулати капуцини, външно заграждение, Зала „Маймуни 1“

· 12:30 ч. – Черно-бели колобуси, външно заграждение, Зала „Маймуни 2“

· 13:00 ч. – Евроазиатска кафява мечка, външно заграждение, сграда „Мечкарник“

· 14:00 ч. – Евроазиатски рисове, сектор „Хищници“

· 14:30 ч. – Белоглави и черни лешояди, Голямата волиера за хищни птици

· 15:00 ч. – Мисисипски алигатор, Зала „Големи котки, терариум и аквариум“

· 15:30 ч. – Черни ягуари, вътрешно помещение, Зала „Големи котки, терариум и аквариум“

· 16:00 ч. – Бенгалски тигър, вътрешно помещение, Зала „Големи котки, терариум и аквариум“

От 14:00 до 16:00 ч. пред сградата на Екологичния научно-образователен център ще бъде разположен интерактивен информационен щанд, посветен на образователните и природозащитните дейности на Софийския зоопарк.

Най-малките посетители ще могат да участват в образователни игри със загадки и награди и да разгледат отблизо интересни природни артефакти.

Столична община и Софийският зоопарк канят всички любители на природата да се присъединят към празника на 4 октомври и да научат повече за животните, тяхното опазване и ежедневната работа на хората, които се грижат за тях.

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