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Самолет със 171 души на борда обяви тревога във въздуха и кацна аварийно в Хърватия

Самолет със 171 души на борда обяви тревога във въздуха и кацна аварийно в Хърватия

От летището в Сплит съобщиха, че в 14:20 ч. са получили уведомление от хърватския контрол на въздушното движение за предстоящото аварийно кацане

Самолет на британската авиокомпания Jet2, изпълняващ полет от гръцкия остров Самос до Манчестър, извърши аварийно кацане на летището в Сплит, Хърватия, след като екипажът подаде сигнал за извънредна ситуация заради технически проблем.

На борда на Boeing 737-800 са пътували 165 пътници и шестима членове на екипажа. Всички са били евакуирани благополучно, като няма данни за пострадали, съобщава хърватският портал Dalmacija Danas.

Става дума за полет LS1750, известен и с регистрационния си код EXS29H в системата за проследяване на въздушния трафик Flightradar24. По време на полета екипажът е подал международния сигнал 7700, който обозначава обща аварийна ситуация и осигурява приоритетно обслужване от контрола на въздушното движение. Кодът не посочва конкретната причина за проблема.

Данните за полета показват, че самолетът е променил първоначалния си маршрут и се е насочил към Сплит. Преди кацането машината е кръжала над Адриатическо море в района между Трогир и Сплит.

От летището в Сплит съобщиха, че в 14:20 ч. са получили уведомление от хърватския контрол на въздушното движение за предстоящото аварийно кацане. Веднага е била задействана процедура за пълна готовност, предвидена в плана за действие при извънредни ситуации.

Всички летищни екипи и външните аварийни служби са били приведени в готовност за посрещането на самолета. Процедурата е приключила в 14:42 ч., след което работата на летището е продължила нормално.

Засега няма официална информация какъв точно технически проблем е наложил отклоняването на самолета и аварийното кацане.

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