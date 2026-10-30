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Ято птици повреди крилото на самолет при излитане от Истанбул

Ято птици повреди крилото на самолет при излитане от Истанбул
Снимка: AP/БТА

Пилотът прекрати полета до Амстердам и поиска аварийно кацане, а пътниците бяха прехвърлени на друга машина с няколко часа закъснение

Самолет на турската авиокомпания Pegasus Airlines е получил сериозна повреда на едното си крило след сблъсък с ято птици при излитане от летището в Истанбул. Инцидентът е наложил пилотът да прекрати полета и да поиска аварийно кацане, съобщава вестник "Йени Акит".

Сблъсъкът е станал, след като машината се е отделила от пистата и е започнала да набира височина по маршрута си към Амстердам. Ятото е пресекло траекторията на самолета, а ударът е причинил частично разрушаване на крилото, което е поставило под въпрос безопасното продължаване на полета.

Пилотът своевременно е поискал разрешение от контролната кула за аварийно приземяване обратно на летището в Истанбул. Самолетът е бил посрещнат от аварийни екипи и пожарни автомобили.

След инцидента пътниците са били прехвърлени на друг самолет. Въпреки няколкочасовото закъснение те са продължили пътуването си до Дания, уточнява изданието.

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