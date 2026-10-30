Тити Папазов избра дясната си ръка във федерацията по баскетбол

Иван Джиджев е новият изпълнителен директор на Българската федерация по баскетбол. По-рано този месец клубовете избраха Константин Папазов за президент, а той вече започна с промените. Джиджев встъпва в длъжност от днес, а назначението му ще бъде утвърдено официално на първото заседание на новия Управителен съвет. Той ще замени на този пост Филип Виденов.

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„Иван Джиджев се връща в структурата на федерацията, този път като изпълнителен директор. Той има опит в управлението както на спортни клубове, така и на големи бизнес проекти, и познава добре баскетболната среда у нас. Работили сме заедно в Левски и тогава постигнахме едни от най-големите успехи на клуба. Имам доверие в него и разчитам на него за модернизацията на българския баскетбол“, коментира Константин Папазов

Джиджев има над 30 години опит в управлението на спортни организации, инвестиционни проекти и частни компании. Професионалният му път започва в държавната администрация: в периода 1990 – 1992 г. е съветник по въпросите на науката и висшето образование, младежта и спорта в Министерския съвет при правителствата на Андрей Луканов, Димитър Попов и Филип Димитров.

От 2004 до 2015 г. е изпълнителен директор на „Велдер БГ“ ЕАД, а от 2007 г. управлява „Велдер Инженеринг“ и „Велдер Консулт“, които работят в областта на инвестиционните проекти и проектите с европейско финансиране. В периода 2014 – 2015 г. е генерален директор на Сръбската фабрика за стъкло в Парачин.

Джиджев е свързан със спорта от години. От 2006 до 2015 г. е изпълнителен директор на „Универсиада“ ЕАД, която стопанисва едноименната спортна зала в София. В периода 2009 – 2014 г. е президент на БК „Левски“, който с подкрепата на „Велдер“ печели пет трофея.

През 2014 – 2015 г. е президент на ПФК „Ботев“ (Пловдив). В труден за клуба период отговаря за неговото преструктуриране, за привличането на нови специалисти и за инвестиционните проекти, свързани със стадион „Христо Ботев“.

От 2020 до 2025 г. е изпълнителен директор на „СамЕлион“ АД – инвестиционен проект за спортно-възстановителен център, медицински център и хотелски комплекс в Самоков, а след изграждането на комплекса е и негов управител. От 2025 г. ръководи проекти в сферата на човешките ресурси в „Пал Рекрютмънт“.