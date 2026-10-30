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Тити Папазов избра дясната си ръка във федерацията по баскетбол

Тити Папазов избра дясната си ръка във федерацията по баскетбол

Иван Джиджев ще замени Филип Виденов на поста изпълнителен директор

Иван Джиджев е новият изпълнителен директор на Българската федерация по баскетбол. По-рано този месец клубовете избраха Константин Папазов за президент, а той вече започна с промените. Джиджев встъпва в длъжност от днес, а назначението му ще бъде утвърдено официално на първото заседание на новия Управителен съвет. Той ще замени на този пост Филип Виденов.

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„Иван Джиджев се връща в структурата на федерацията, този път като изпълнителен директор. Той има опит в управлението както на спортни клубове, така и на големи бизнес проекти, и познава добре баскетболната среда у нас. Работили сме заедно в Левски и тогава постигнахме едни от най-големите успехи на клуба. Имам доверие в него и разчитам на него за модернизацията на българския баскетбол“, коментира Константин Папазов

Джиджев има над 30 години опит в управлението на спортни организации, инвестиционни проекти и частни компании. Професионалният му път започва в държавната администрация: в периода 1990 – 1992 г. е съветник по въпросите на науката и висшето образование, младежта и спорта в Министерския съвет при правителствата на Андрей Луканов, Димитър Попов и Филип Димитров.

От 2004 до 2015 г. е изпълнителен директор на „Велдер БГ“ ЕАД, а от 2007 г. управлява „Велдер Инженеринг“ и „Велдер Консулт“, които работят в областта на инвестиционните проекти и проектите с европейско финансиране. В периода 2014 – 2015 г. е генерален директор на Сръбската фабрика за стъкло в Парачин.

Джиджев е свързан със спорта от години. От 2006 до 2015 г. е изпълнителен директор на „Универсиада“ ЕАД, която стопанисва едноименната спортна зала в София. В периода 2009 – 2014 г. е президент на БК „Левски“, който с подкрепата на „Велдер“ печели пет трофея.

През 2014 – 2015 г. е президент на ПФК „Ботев“ (Пловдив). В труден за клуба период отговаря за неговото преструктуриране, за привличането на нови специалисти и за инвестиционните проекти, свързани със стадион „Христо Ботев“.

От 2020 до 2025 г. е изпълнителен директор на „СамЕлион“ АД – инвестиционен проект за спортно-възстановителен център, медицински център и хотелски комплекс в Самоков, а след изграждането на комплекса е и негов управител. От 2025 г. ръководи проекти в сферата на човешките ресурси в „Пал Рекрютмънт“.

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