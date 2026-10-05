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Папазов с първи думи като президент на БФБаскетбол: Няма да управлявам сам

Папазов с първи думи като президент на БФБаскетбол: Няма да управлявам сам
БТА

Новият ръководител обяви българските треньори за свой приоритет и поиска предложения от всички клубове

Новоизбраният президент на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов призна, че пред него стои трудна задача, но изрази увереност в своите възможности.

В първата си реч пред делегатите Папазов обеща отворено управление и призова всички клубове да участват активно в развитието на българския баскетбол.

„Очаквам от всички вас предложения. Аз не мога да управлявам сам и няма да управлявам сам“, заяви той.

„Телефонът ми е включен за вас 24 часа в денонощието. Не се съмнявам в своите възможности и контакти“, добави новият президент.

Папазов обяви, че развитието и подготовката на българските треньори ще бъдат сред основните му приоритети.

„Искам българските треньори да имат шанс и да следват мечтите си. Тяхното обучение зависи от нас“, каза той.

Новият ръководител подчерта още, че ще се стреми да обедини баскетболната общност след изборите.

„Искам да управлявам така, че да спечеля и хората, които днес подкрепиха моите опоненти“, завърши Константин Папазов.

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