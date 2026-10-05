Тити Папазов е новият президент на българския баскетбол

Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол. Президентът на БК Левски спечели изборите след балотаж срещу Орлин Атанасов.

На втория тур Папазов получи 93 гласа, докато за неговия опонент гласуваха 67 делегати. Подадени бяха общо 161 бюлетини, от които 160 действителни.

На първия тур участваха трима кандидати. Папазов беше подкрепен от 67 делегати, Атанасов получи 52 гласа, а директорът на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков остана трети с 46 гласа и отпадна от надпреварата.

Новият президент наследява Георги Глушков, който се оттегля след 15 години и три мандата начело на федерацията.

Общото изборно събрание се проведе в хотел „Хаят Риджънси“ в София. Представителите на медиите бяха допуснати единствено в началото на заседанието.