Иван Шишков: Цената за участъка от "Струма" е определена при правителството на Росен Желязков

Цената за изграждането на участък от 2,7 км от автомагистрала "Струма" е определена при правителството на Росен Желязков през ноември 2025 г., а процедурата за сключване на договор е стартирала през април 2026 г. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по bTV в отговор на критики за стойността на проекта, определяна в публичното пространство като близо 40 млн. евро на километър.

"Това бяха лъжите на Нанков, които се превърнаха в шепа на Ивайло Мирчев", заяви Шишков, като определи обвиненията като част от предизборна атака.

Министърът подчерта, че документите за цената са публични и са публикувани на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

"Тази цена е определена от правителството на Росен Желязков. Това е документ. Ноември месец 2025 година. Нас ни няма в политическото пространство. Цената е определена от тях", каза Шишков.

По думите му през април 2026 г., в края на управлението на служебното правителство, е стартирала процедурата за сключване на договор.

Шишков проследи историята на проекта от 2015 г., когато тогавашният заместник-министър на регионалното развитие Николай Нанков подписва заповед за подробен устройствен план за участъка. Според министъра първоначалното решение е предвиждало трасето да премине през тунел, като в този вариант е бил изключен и пътният възел за Банско.

Впоследствие започват промени в концепцията за изграждане на трасето, включително варианти за преминаване през Кресненското дефиле и извън него. През 2024 г. е взето решение и двете платна да бъдат изведени извън дефилето.

"Това са девет години от началото. Тази фирма и цялото общество се въртят накъде ще тръгне магистрала "Струма". Това, разбира се, естествено оскъпява целия строеж", посочи министърът.

Той заяви, че през годините държавата е била изправена пред избора да изплати претендирани от строителната фирма неустойки или да води съдебен спор. По думите му претенцията за неустойки е била за около 40 млн. евро, а стойността на договора за участъка е приблизително 90 млн. евро.

Шишков оспори сравнението, според което 2,7 км магистрала струват близо 108 млн. евро, или около 40 млн. евро на километър. Според него в сумата не влиза единствено изграждането на пътното платно.

"Това не представлява 2,7 километра магистрала, а представлява и два пътни възела. Има и местене на инфраструктура. Не можем да го определим на километър", заяви той.

Министърът подчерта, че настоящото правителство е наследило вече определена цена и започната процедура, а действията му са насочени към продължаване на административните стъпки по проекта.

По думите му е издадена заповед за допускане на изработването на подробен устройствен план. Той уточни, че тази заповед не определя цената на строителството.

В отговор на въпрос кой носи отговорност за забавянето на автомагистрала "Струма", Шишков заяви, че основните събития от разглеждания период са се развивали при управления на ГЕРБ, но според него влияние са оказвали и екологични организации и политически сили, които са оспорвали избора на трасе.

"Девет години магистрала "Струма" остана в небитието", каза министърът.

Той обвини политическите сили, които според него са допринесли за забавянето, че сега атакуват правителството за опитите му да придвижи проекта.

В изказването си Шишков коментира и дискусиите около евентуално узаконяване на незаконно строителство. Той заяви, че обсъжданите мерки се отнасят единствено до инфраструктурни обекти, а не до жилищни сгради или други строежи.

"Ние казахме ясно, че искаме да направим така, че да бъде законово това незаконно строителство - само инфраструктура. Ако някой не разбира, че "Баба Алино" не е инфраструктура, много жалко", заяви министърът.