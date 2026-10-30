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Медведев се класира за финалите по тенис в Торино

Медведев се класира за финалите по тенис в Торино
БТА

Руснакът нямаше никакви затруднения срещу квалификанта Адриан Манарино във Виена

Даниил Медведев се класира седми път в последните осем години за Финалния турнир на АТП в Торино, който събира най-добрите осем играчи през сезона. Бившият водач в световната ранглиста си гарантира и на теория участието в надпреварата през ноември след победа с 6:2, 6:3 над французина Адриан Манарино на четвъртфиналите на надпреварата във Виена от сериите АТП 500. 

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Руснакът нямаше никакви затруднения срещу квалификанта Манарино. И в двата сета той реализира по два пробива, като достигна до общо 11 възможности да спечели подаването на противника си. В същото време Манарино така и не успя да достигне до нито една възможност за пробив и нямаше как да се надява на нещо повече от това.

Преди Медведев, място във Финалния турнир на АТП си осигуриха още Александър Зверев, Яник Синер, Карлос Алакрас и Бен Шелтън. Заради контузията си Синер няма да може да играе в турнира, което означава, че свободни са още четири квоти.

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