Байерн без Мусиала в "Дер Класикер"
Халфът най-вероятно няма да играе и срещу Атлетико Мадрид
Една от звездите на Байерн Мюнхен - Джамал Мусиала, със сигурност пропуска и предстоящия сблъсък с Борусия Дортмунд. Халфът е близо до своето завръщане, но мачът с "жълто-черните" е прекалено рано, за да може да играе, съобщава "Скай Германия".
Най-вероятно Мусиала ще пропусне и гостуването на Атлетико Мадрид в Шампионска лига във вторник.
Баварците не смятат да прибързват с връщането на халфа на терена, след като той получи мускулна контузия на загрявката на мача между Германия и Нидерландия в Амстердам от Лига на нациите.
От началото на сезона Мусиала има 4 мача и два гола за Байерн във всички турнири.