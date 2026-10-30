Байерн без Мусиала в "Дер Класикер"

Една от звездите на Байерн Мюнхен - Джамал Мусиала, със сигурност пропуска и предстоящия сблъсък с Борусия Дортмунд. Халфът е близо до своето завръщане, но мачът с "жълто-черните" е прекалено рано, за да може да играе, съобщава "Скай Германия".

Най-вероятно Мусиала ще пропусне и гостуването на Атлетико Мадрид в Шампионска лига във вторник.

Баварците не смятат да прибързват с връщането на халфа на терена, след като той получи мускулна контузия на загрявката на мача между Германия и Нидерландия в Амстердам от Лига на нациите.

От началото на сезона Мусиала има 4 мача и два гола за Байерн във всички турнири.