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Байерн без Мусиала в "Дер Класикер"

Байерн без Мусиала в "Дер Класикер"
AP/БТА

Халфът най-вероятно няма да играе и срещу Атлетико Мадрид

Една от звездите на Байерн Мюнхен - Джамал Мусиала, със сигурност пропуска и предстоящия сблъсък с Борусия Дортмунд. Халфът е близо до своето завръщане, но мачът с "жълто-черните" е прекалено рано, за да може да играе, съобщава "Скай Германия". 

Най-вероятно Мусиала ще пропусне и гостуването на Атлетико Мадрид в Шампионска лига във вторник

Баварците не смятат да прибързват с връщането на халфа на терена, след като той получи мускулна контузия на загрявката на мача между Германия и Нидерландия в Амстердам от Лига на нациите. 

От началото на сезона Мусиала има 4 мача и два гола за Байерн във всички турнири. 

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