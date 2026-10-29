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Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

"Удоволствие е да говоря с него за футбол", каза Макс Еберл

Майкъл Олисе е един от най-добрите футболисти в света в момента. Байерн Мюнхен привлече френското крило преди две години от Кристъл Палас срещу 53 млн. евро. Тази сума сега изглежда много ниска, предвид развитието на офанзивния период през последните 24 месеца. 

За първи път Макс Еберл, ръководител на спортния отдел на Байерн Мюнхен, разказва как се е стигнало до привличането му. „Олисе имаше сложно минало. Той премина през няколко младежки академии в Англия. Но подобно минало не е задължително да е проблем. Несгодите също могат да оформят играча. За да опознаете един футболист, първото нещо, което трябва да направите, е да поговорите с хора, които са го познавали като съотборник или съперник“, заяви Еберл.

С Майкъл Олисе имахме предимството, че Оливер Глазнер беше негов мениджър в Кристъл Палас по това време, а нашият спортен директор, Кристоф Фройнд, познава Глазнер много добре. Когато един мениджър каже: „Разбира се, вземете го, вземете го“, започвате да се съмнявате. Но Глазнер каза: „Той все още трябва да се учи и ние имаме нужда от него“. Тогава разбрахме: той го ценеше“, добави шефът Байерн

След това бяха разговорите със самия Олисе: удоволствие е да говоря с него за футбол", каза още той. "Честно казано, знаехме, че подписваме с много добро ляво крило, типично за Байерн, но че той ще бъде толкова брилянтен... Трансферната сума беше предвидима поради клаузата за освобождаване. Развитието му се дължи и на средата и отбора", добави Еберл. 

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