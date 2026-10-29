Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

Депутати от албанската опозиция предизвикаха безредици в парламента в Тирана, като запалиха сигнални ракети и димки, блокираха достъпа до парламентарната трибуна и хвърляха предмети, включително бутилки с вода, по премиера Еди Рама. Сблъсъците между представители на опозицията и управляващото мнозинство нарушиха работата на парламента, но гласуването по законопроекта за Централната банка продължи.

Протестът беше организиран от депутати на опозиционната Демократическа партия, които се опитаха да осуетят гласуването. Част от тях запалиха факли в синьо - цвета на партията, а други показаха снимки на демонстранти, за които твърдят, че са били ранени от полицията при антиправителствените протести.

По време на заседанието лидерът на Демократическата партия Сали Бериша обвини управляващите в насилие срещу протестиращите. Впоследствие председателят на парламента Нико Пелеши прекъсна микрофона му и му отне думата до края на седмичното заседание с аргумента, че е призовавал към насилие. Четирима депутати от опозицията бяха отстранени от пленарната зала.

Безредиците в парламента се случват на фона на продължаващи от средата на октомври антиправителствени демонстрации, водени от студенти. Те настояват за оставката на премиера Еди Рама, по-големи инвестиции в образованието, по-добри възможности за работа и мерки срещу корупцията. Протестите се разпространиха от Тирана и в други градове на страната.

Напрежението между правителството и протестиращите ескалира през последните седмици, като при сблъсъците с полицията са използвани сълзотворен газ, водни оръдия и гумени куршуми. Демонстранти са атакували обществени сгради и банки, а полицията е предприемала действия за разпръскване на събралите се.

Случилото се в парламента е пореден епизод от задълбочаващото се политическо противопоставяне в Албания и засилващия се натиск върху правителството на Еди Рама.