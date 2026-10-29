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Путин: Русия е готова за война с Европа, но не желае такъв конфликт

Путин: Русия е готова за война с Европа, но не желае такъв конфликт
Снимка: AP/БТА

Руският президент заяви, че Москва подкрепя стъпки за възстановяване на отношенията с европейските държави и предупреди, че при прекомерна ескалация няма да има победители

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва подкрепя всякакви инициативи за възстановяване на отношенията с европейските държави. Изказването му идва след телефонен разговор с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, предаде Ройтерс.

Путин заяви, че Русия е подготвена за евентуален военен конфликт с Европа, въпреки че не желае подобно развитие. Той предупреди, че ако напрежението между страните достигне прекомерни нива, изходът от подобен сблъсък няма да има победители.

Руският държавен глава коментира и ситуацията в Балтийско море, като подчерта, че Москва не желае там да се стигне до обстановка, сходна с тази в Ормузкия проток.

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