Путин: Русия е готова за война с Европа, но не желае такъв конфликт
Руският президент заяви, че Москва подкрепя стъпки за възстановяване на отношенията с европейските държави и предупреди, че при прекомерна ескалация няма да има победители
Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва подкрепя всякакви инициативи за възстановяване на отношенията с европейските държави. Изказването му идва след телефонен разговор с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, предаде Ройтерс.
Путин заяви, че Русия е подготвена за евентуален военен конфликт с Европа, въпреки че не желае подобно развитие. Той предупреди, че ако напрежението между страните достигне прекомерни нива, изходът от подобен сблъсък няма да има победители.
Руският държавен глава коментира и ситуацията в Балтийско море, като подчерта, че Москва не желае там да се стигне до обстановка, сходна с тази в Ормузкия проток.